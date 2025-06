Jaime Chincha sobre decisión de JNJ de reponer a Patricia Benavides en la Fiscalía: "La ruptura constitucional ha sido feroz"

En una nueva edición de su programa Del Hecho al Dicho, el periodista Jaime Chincha dedicó un segmento a comentar los recientes intentos de Patricia Benavides por regresar a la Fiscalía de la Nación, con el aval de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Chincha, tras presentar una parte de la entrevista que Delia Espinoza —actual fiscal de la Nación— ofreció a un medio local, consideró que la decisión de la JNJ ha generado una crisis muy grave para el país y para la administración de justicia.

“Ciertamente, ella (Delia Espinoza) dice que no hay ninguna crisis, pero lo que se observa desde aquí es que la JNJ ha provocado una situación funesta, una crisis que no se ajusta a la ley: ellos no pueden decidir quién es el fiscal de la Nación. Además, persiste un manto de duda sobre los alegatos incluidos en la resolución”, señaló Chincha.

Asimismo, el periodista recordó que Francisco Távara, miembro de la propia JNJ, solicitó desligarse de la votación liderada por Gino Ríos, la cual anuló las sanciones provisionales impuestas a Benavides. Para Chincha, esta serie de hechos representa un grave atropello constitucional.

“Távara señaló por escrito a Gino Ríos que no participaría porque el caso de Patricia Benavides estaba judicializado, y otra instancia no puede intervenir. (…) La ruptura constitucional en estos últimos días ha sido feroz”, agregó.