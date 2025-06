La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció que, durante el intento de usurpación de cargo por parte de Patricia Benavides, habrían intentado quitarle su "seguridad y resguardo personal" que legítimamente le corresponde. Asimismo, advirtió que el Ministerio del Interior debió brindar resguardo a las instalaciones y a los funcionarios de la institución fiscal, sin embargo, no lo hizo.

En ese sentido, responsabilizó a las "autoridades competentes" de cualquier atentado en su contra y la de su personal.

"He tomado conocimiento de que se pretendería retirarme la seguridad y el resguardo personal que como fiscal de la Nación en ejercicio legal me corresponde. Hago responsable al Ministerio del Interior, institución que desde las 8 am debió enviar seguridad y hacerse presentes para custodiar las instalaciones y garantizar la seguridad del personal que trabaja aquí", indicó.