Renovación Popular busca destituir a Delia Espinoza, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez

En un nuevo intento de intervenir en el Ministerio Público, el congresista Alejandro Muñante de la bancada de Renovación Popular ha anunciado una iniciativa para destituir a los fiscales supremos Delia Espinoza, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez. La medida, según Muñante, respondería al trabajo ineficiente que realiza la Fiscalía en la lucha contra la criminalidad; sin embargo, este proyecto ha sido interpretado como una forma de presión sobre la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien se ha tenido una postula crítica hacia el Parlamento.

"Estamos elaborando la propuesta, hemos censurado al ministro Santiváñez por no haber dado la talla ante la creciente inseguridad ciudadana pero bajo el mismo criterio debemos censurar a los fiscales supremos; sin embargo no lo podemos hacer porque no tenemos esa competencia pero ya tienen la censura social", declaró a la prensa.

El legislador del partido de ultraderecha argumentó también que le parece "sospechoso" que Delia Espinoza le haya abierto una investigación a los fiscales Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Rafael Vela por lo que declaró en 2024 el exasesor Jaime Villanueva y alegó que la titular buscaría protegerlos. "Algunos fiscales abren investigación no para sancionar sino con la finalidad de acaparar, cubrir y guardar la investigación", señaló.

Por su parte, Zoraida Ávalos ha sido una figura clave en procesos judiciales, mientras que Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena han mantenido posturas firmes en diversos casos de corrupción. La salida de estos magistrados podría alterar significativamente el equilibrio dentro del Ministerio Público y cambiar el rumbo de varias investigaciones que hay en curso, incluso contra varios integrantes del Congreso de la República.

Denuncian a fiscal Delia Espinoza por buscar investigar a congresistas con doble remuneración

El ataque por parte del Congreso hacia la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, es retierativo. Pues a inicios de marzo, la congresista Kira Alcarraz, de Podemos Perú, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acusándola de abuso de autoridad y prevaricato. Esto surge luego de que Espinoza denunciara a 11 congresistas que impulsaron la ley que permite un “doble sueldo” a policías y militares en retiro que trabajen en el Congreso. Alcarraz sostiene que la fiscal habría incurrido en delitos contra la Administración Pública y la Administración de Justicia, solicitando su inhabilitación por 10 años.

Entre los legisladores denunciados por Espinoza se encuentran José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Patricia Juárez, entre otros. Todos integraban la Comisión de Defensa y promovieron la polémica norma. Ahora, el Congreso deberá evaluar la procedencia de la denuncia contra la fiscal, en medio de un contexto de tensión entre el Legislativo y el Ministerio Público.