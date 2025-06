Congresistas abren paso a la impunidad restituyendo la inmunidad parlamentaria y pensando en su reelección, según especialistas

La inmunidad parlamentaria podría volver. Luego de que en 2021 el Congreso aprobara, con 103 votos a favor, su exclusión de la Constitución, ahora podríamos estar ante el retorno de esta figura. La Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), ha aprobado un dictamen que establece que ningún congresista podrá ser procesado ni detenido por delitos comunes presuntamente cometidos durante los cinco años del periodo legislativo y hasta un mes después de dejar el cargo.

La iniciativa ya cuenta con el apoyo inicial de congresistas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Acción Popular. Ahora será el Pleno del Congreso el que decida si aprueba o no esta restitución constitucional. Ante este panorama, especialistas señalaron a La República que esta reforma podría establecer nuevas reglas de cara al proceso electoral de 2026.

"Están allanando el camino para tener impunidad en la próxima legislatura"

Alejandro Mejía, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), advirtió que restituir la inmunidad parlamentaria podría alentar a personas involucradas en procesos judiciales a postular al Congreso en el próximo periodo.

“Es más que evidente que los impulsores de la restitución de la inmunidad parlamentaria ya están pensando en postular como senadores o diputados y, por ende, están allanando el camino para tener impunidad en la próxima legislatura. Incluso, esto incentivaría a nuevos postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados que tienen procesos judiciales o han cometido delitos, con el objetivo de evitar responder ante la justicia”, indicó.

Además, sostuvo que la medida carece de legitimidad popular: “Esta ha sido una decisión impuesta por un Congreso que goza de amplio rechazo ciudadano y que, con el silencio cómplice del Ejecutivo, sigue impulsando medidas impopulares como el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria, en lugar de centrar su atención en temas prioritarios como la criminalidad, la extorsión, entre otros”, finalizó.

"Restituir la inmunidad parlamentaria es una de las propuestas más impopulares en la política peruana"

Pavel Aguilar, profesor de Sociología Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), afirmó que esta propuesta también es impopular, dado que la clase política es percibida de forma negativa por la ciudadanía, y que ser inmunes a procesos judiciales por delitos comunes puede ser visto como un privilegio.

“La posibilidad de restituir la inmunidad parlamentaria es una de las propuestas más impopulares en la política peruana. En primer lugar, porque existe una suerte de consenso en la opinión pública que percibe a la política como intrínsecamente negativa, y a los políticos como actores éticamente sospechosos, propensos a actuar con impunidad en beneficio propio, especialmente si cuentan con una ‘luz verde’ legal como la que representaría la inmunidad”, señaló.

También advirtió que la propuesta se vuelve aún más cuestionable al considerar el interés de varios congresistas en reelegirse: “Cualquier intento de reelección resulta tan impopular como la restitución de la inmunidad parlamentaria. Esto se debe a que la lógica detrás del interés de varios congresistas por reelegirse es bastante evidente para la población: al restituir la inmunidad, lo que realmente buscarían no es solo garantizar un continuismo político, sino también salir bien librados —o al menos postergar— las investigaciones en su contra”, explicó.

Aguilar añadió que la inmunidad no debería ser, por sí misma, una figura negativa, pero su propósito ha sido desvirtuado: “Aunque es altamente probable que este Congreso acelere el trámite para aprobar esta medida —como ya lo ha hecho con otras reformas discutibles e iniciativas impopulares—, el problema es más complejo. Considero que la inmunidad parlamentaria no es, por sí misma, una figura negativa, ya que en teoría debería proteger la investidura de quien ejerce la función legislativa. No obstante, resulta difícil defenderla en un contexto donde cerca de la mitad del Congreso está bajo investigación. En la opinión popular —hoy más desafecta que nunca de la política peruana—, inmunidad rima con impunidad”, concluyó.