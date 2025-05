En la reciente edición de 'Sin guion', Rosa María Palacios opinó sobre la renuncia de Hernando de Soto como candidato presidencial del partido Progresemos. Para Palacios, Soto pretendía tener el control del partido, pero olvidó que se trata de un partido "alquilado".

"Soto quería que le den el control completo, completito de la casa que estaba alquilando y ahí se encontró con el señor Paul Jaimes, que es el propietario. Él, su secretario general y 12 más, por lo que me ha dicho, son el comité político y ya no les gustó el negocio, pues. No les estaban dando nada, no iban a recibir nada, entonces le dijeron 'no nosotros nunca hemos quedado contigo'", indicó.

Palacios también señaló la poca probabilidad que tiene Progresemos de pasar la valla electoral en las siguientes elecciones, ya que Hernando de Soto es una figura con reconocimiento y que anteriormente en su postulación con el partido Avanza País logró que 7 candidatos al Congreso fueran elegidos.

"Aquí lo que se trata es de vientre de alquiler. Hernando de Soto nunca fue un militante disciplinado de Avanza País (...) De Soto tenía un buen jale, tenía un cartel. Quedó cuarto en las elecciones, no está mal, y logró meter siete u ocho congresistas (...) Yo no sé quién hizo acá el mal negocio. Si el señor de Soto aliándose con el señor Jaimes, o el señor Jaimes aliándose con el señor de Soto. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que este partido sin de Soto pase la valla, con lo cual perdió todo su esfuerzo", dijo.

Sobre propuesta de congresistas para realizar campaña política en semana de representación

Respecto a la propuesta presentada por los congresistas de modificar el reglamento del Congreso para permitir actividades propias de una campaña política durante la semana de representación, Palacios criticó que se pretenda usar recursos del Estado para ganar ventaja por sobre los candidatos que no disponen de ellos, ya que no se estaría compitiendo en una igualdad de condiciones.

"Es muy difícil decir que no están usando recursos públicos para hacer sus campañas, sobre todo ahora que todos quieren ser senadores, ese es el problema. ¿Y por qué es importante la neutralidad de los funcionarios públicos? Porque si no parten con ventaja. Los demás candidatos tienen que competir en igualdad de condiciones. Si a un candidato lo financia el Estado peruano, bueno, tiene mucho más recursos que aquel candidato que no lo financia el Estado peruano", comentó.