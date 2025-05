Eduardo Arana critica a la Fiscalía por solicitud de reconsideración ante el Congreso tras archivo del caso 'Rolex'

Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, criticó a la Fiscalía de la Nación por presentar una solicitud de reconsideración ante el Congreso luego de decidirse que la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito en el marco de las investigaciones por el caso 'Rolex' sea archivada.

"Desconocer el valor de las decisiones que adopta el Congreso de la República es desconocer la capacidad que tienen democráticamente de expresar políticamente, las instituciones, sus decisiones", comentó.

Arana señaló que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no posee conocimiento del Reglamento del Congreso, ya que el mecanismo de reconsideración no está contemplado. Además, aseguró que este accionar afecta a la democracia.

"Estimamos que la decisión de la fiscal de la Nación frente a un recurso de reconsideración que en primer lugar no está previsto en el Reglamento del Congreso de la República. No existe un mecanismo de esta naturaleza en las denuncias constitucionales (...) Evidentemente existe un desconocimiento de lo que significa el reglamento del congreso, de lo que implica el respeto a la Constitución y afecta a la democracia

El representante de la PCM hizo un llamado a Espinoza a reconsiderar las decisiones que toma para que estas se alineen a los "cánones democráticos" e hizo hincapié a que estas deben ayudar a la democracia y a la gobernabilidad.

"Yo quiero hacer un llamado público a la señora fiscal de la Nación, exhortándola, porque además consideramos que debe revisar sus decisiones para que estas se encuentren dentro de los cánones democráticos, pero que además persigan fines y ayuden a la democracia, a la gobernabilidad y sobre todo al respeto de las instituciones", finalizó.

Dina Boluarte: ministro de Justicia también la blinda

A las voces de defensa a Dina Boluarte se unió la de Enrique Alcántara Medrano, ministro de Justicia, quien indicó encontrarse preocupado por la decisión de la fiscal de Nación al requerir la reconsideración del archivo de la denuncia constitucional contra la mandataria.

Alcántara señaló que dicha solicitud no está autorizada por ninguna ley y que es cuestionable que provenga de una figura que debe garantizar la legalidad en el país.

"Me preocupa que la fiscal de la Nación haya presentado un recurso de reconsideración, ya que ningún funcionario público puede hacer lo que no está expresamente permitido por ley. En este caso, no existe ninguna norma que autorice dicho recurso, menos aún si proviene de quien debe garantizar la legalidad en el país."