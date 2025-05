Canciller interpretó comentario del vicepresidente de EE. UU. como invitación oficial a Dina Boluarte: "Eso me suena a invitación"

El canciller Elmer Schialer se refirió a la supuesta invitación que le habría realizado el Gobierno de Estados Unidos a la presidenta Dina Boluarte para que realice una "visita oficial". Durante la conferencia de prensa de la Presidencia de Consejo de Ministros, Schialer aseguró que interpretó las palabras del vicepresidente James David Vance como una invitación.

El ministro de Relaciones Exteriores comentó los dichos de Vance, "de manera cortés y amable", fueron en respuesta a Boluarte luego de que esta le enviara saludos a su homólogo Donald Trump, mientras se realizaba la misa de entronización del Papa León XIV en el Vaticano.

"Yo estaba, inmediatamente, detrás de la presidenta y tuve la fortuna de escuchar ello. El vicepresidente Vance invitó a la presidenta a visitar a los Estados Unidos cuando, luego que la presidenta le pidiera mandarle los saludos respetuosos de ella y el Perú al presidente Donald Trump", dijo.

Luego, narró: "Él, inmediatamente de manera muy cortés y amable, el vicepresidente se comprometió a ello, a enviarle sus saludos, y le dijo: 'señora presidenta, ¿por qué no nos visita en Washington?'. A mí, eso me suena invitación, no sé ustedes, a mí es una invitación, sobre todo de un vicepresidente a una jefa de Estado".

En tanto, Schialer señaló que la jefa de Estado le devolvió la invitación al vicepresidente americano para que visite el Perú. "La presidenta agradeció, dijo que lo iba a evaluar y también retrucó a invitándolo a él, al vicepresidente Vance, como a Donald Trump a visitar el Perú, cosa que también Vance agradeció".

De igual manera, el canciller no dio una fecha exacta para solicitar permiso al Congreso para que la mandataria pueda viajar debido a que "se sepa la agenda, los temas de conversación, etc.".

Harold Forsyth desmiente a Dina Boluarte y su eventual viaje a EE. UU.

Harold Forsyth, quien fue embajador de Perú en Estados Unidos entre 2011 y 2015, afirmó en una entrevista con La República que Dina Boluarte no ha recibido una invitación formal para visitar Estados Unidos. Además, indicó que, en caso de que su viaje se lleve a cabo, no sería un acontecimiento histórico, a diferencia de lo que mencionó la presidenta durante su discurso en la inauguración de la Conferencia Internacional de la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

"Ha dicho que es una visita oficial y eso no es así. Las visitas oficiales con los presidentes en Estados Unidos se organizan y planifican con mucho tiempo de anticipación. Yo he sido cuatro años embajador de Perú en EE. UU. y me consta que es así. Una visita oficial tiene que incluir necesariamente una reunión de trabajo con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca en la oficina oval y tiene que tener también un encuentro con, por lo menos, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Por lo menos eso porque eso da el carácter de una visita oficial", comentó.

"La invitación solo se canaliza entre ambas embajadas. Lo que ha sucedido es que se ha encontrado con Vance y este le ha dicho "vaya usted a los Estados Unidos". Una palabras de cortesía únicamente. Una vez más, ello no reviste el carácter de invitación oficial", enfatizó Harold Forsyth.