Hernando de Soto advierte renuncia por disputas políticas y no descarta reformas dentro de su partido

Hernando de Soto, quien fue candidato presidencial por Avanza País en 2021, ha denunciado públicamente que en el partido político Progresemos Perú —al que ahora pertenece— no se están respetando los acuerdos establecidos entre su equipo y la organización. En respuesta, ha publicado un comunicado en el que exige que se cumplan los compromisos pactados y solicita cambios urgentes dentro del partido.

"Han transcurrido diez meses y nada se ha hecho para implementar lo acordado. (...) Se han afiliado al partido político Progresemos Perú personajes con antecedentes judiciales, investigados y procesados por delitos gravísimos, como violencia contra la mujer, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, maltrato animal, entre otros. Estas personas han denigrado a mi equipo y a mí", señala el documento.

El economista también ha señalado que se han pintado murales con su nombre en diversas regiones del país, sin que se respeten sus lineamientos ni sus solicitudes. Además, advirtió que, si no se atienden sus exigencias, renunciará tanto al partido como a su candidatura presidencial.

"(...) Yo me daba cuenta de que utilizaban mi imagen. Eso no me sorprende, pero nosotros ingresamos no para alcanzar la presidencia, sino para cambiar el país. Sin embargo, nada de eso ocurría. Más bien, llegaba gente que afirmaba haber pagado dinero para conseguir candidaturas. (...) Me siento estafado por los líderes del partido. (...) Contamos con un documento que desburocratiza al partido; si se aprueba, utilizaremos los mecanismos para transformarlo en una organización al servicio de la ciudadanía, y no de un grupo reducido de cinco o seis personas. De lo contrario, renunciaré esta semana", advirtió.

Comunicado de Hernando de Soto sobre el partido político Progresemos Perú | Foto: Hernando de Soto.

Hernando de Soto había anunciado su candidatura presidencial hace solo dos meses

Hace apenas dos meses, Hernando de Soto confirmó que volvería a postular a la presidencia del Perú, esta vez en representación del partido que ahora lo lleva a la polémica: Progresemos Perú. El economista, quien ya compitió en las elecciones de 2021, hizo oficial su candidatura a través de las redes sociales de su nueva agrupación política. A sus 84 años, busca nuevamente alcanzar el cargo más alto del Ejecutivo.

De Soto aseguró entonces contar con un plan estratégico elaborado por lo que considera el mejor equipo técnico del país, preparado para afrontar los principales desafíos que enfrenta el Perú en la actualidad. Según indicó, difundirá sus propuestas de gobierno en los próximos días por medios digitales, con el objetivo de comunicarlas directamente a la ciudadanía.

En las elecciones de 2021, participó como candidato de Avanza País, logrando el cuarto lugar, detrás de Pedro Castillo, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Aunque su candidatura permitió que el partido obtuviera siete escaños en el Congreso, De Soto decidió alejarse de la organización tras los comicios, alegando discrepancias por la falta de seriedad en la inscripción de militantes y conflictos internos que comprometían el rumbo del partido.