El próximo candidato presidencial Hernando de Soto continua con sus intentos de minimizar el vínculo que tuvo con Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín'. Durante una entrevista en RPP, el político fue consultado por su cercanía con el conductor de televisión, quien cumple prisión preventiva por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Al respecto, aseguró que "no lo ve hace mucho tiempo".

"Yo no lo veo hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que Andrés resultó ser un fan nuestro y nosotros estábamos en campaña y nos daba un acceso a su programa. Le aseguro que entre mis votantes usted va a encontrar a todo tipo de personas", indicó al referido medio.

Asimismo, cuando fue consultado sobre si Hurtado fue su asesor durante su última campaña presidencial, De Soto indicó que fue más un "consejero", pues se encargaba de recomendarle cómo comportarse durante las entrevistas en televisión y la forma de abordar preguntas difíciles.

"(¿No fue su asesor?) No, lo que fue es mi consejero. Lo que yo necesitaba es que el me decía cuando voy a ir a RPP cómo debería ir, con documentos o sin documentos, con corbata o sin corbata, cómo me enfrento a preguntas hostiles. Una de las tantas personas que me asesoraba era Andrés Hurtado", explicó.

¿Qué dijo Hernando de Soto sobre sus vinculaciones con Andrés Hurtado?

La vinculación de Hernando de Soto con 'Chibolín' se debe a sus participaciones en el programa Sábado con Andrés. Además de ello, en 2021 indicó que "era un orgullo" contar con la asesoría de Hurtado, pues era una figura televisiva que le permitía llegar a sectores pobres.

Este año, la seguridad de Andrés Hurtado declaró como testigo para el programa 'Beto a Saber' que Chibolín le habría brindado favores a Soto y al actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien se autodenomina 'Porky'.

En respuesta, durante una entrevista para el programa 'Hablemos Claro', Hernando de Soto fue muy claro con su respuesta ante los cuestionamientos: "Lo que ha ocurrido en sus programas de televisión es que primero, creo que favorecía a (Martín) Vizcarra, después a (Rafael López Aliaga) Porky y en un momento dado le gustó mucho nuestro programa (económico) y entonces participé mucho en sus programas de televisión y el resultado es la foto vincula".

Asimismo, aclaró que "sus enemigos" buscan tratar de encontrar un vínculo a través de una foto, pero no es otra cosa que eso, una fotografía. También descartó que haya trabajado con él durante su candidatura a la presidencia.