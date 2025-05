¿Por qué los jóvenes entre 25 y 39 años son el grupo que más rechaza a Boluarte y al Congreso según el IEP?

En la reciente encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruano (IEP) reveló que los jóvenes peruanos entre 25 y 39 años conforman el grupo etario que más rechaza el Gobierno de Dina Boluarte y la gestión del Congreso de la República. De acuerdo con el estudio, la desaprobación hacia Boluarte en este segmento alcanzó el 96.1%, mientras que el Congreso registra un 95%.

Este alto nivel de rechazo puede explicarse por varios factores sociales, políticos y económicos. Esta generación ha sido testigo de una de las crisis institucional y política más profunda de los últimos años, marcada por escándalos de corrupción, cambios constantes de presidentes y la creciente desconfianza en las autoridades. La figura de Dina Boluarte, asociada a la represión de las protestas sociales que dejaron más de 50 muertos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, representa para muchos jóvenes una continuidad del modelo que buscan cuestionar.

A esto se agrega las condiciones económicas que influyen en esta percepción negativa. La mayoría de jóvenes entre 25 y 39 años enfrenta desempleo, empleos precarios, bajos ingresos y dificultades para acceder a vivienda, salud o educación de calidad.

Además, las condiciones económicas influyen en esta percepción negativa. La mayoría de jóvenes de entre 25 y 39 años enfrenta empleos precarios, bajos ingresos y dificultades para acceder a vivienda, salud o educación de calidad. En ese contexto, la percepción de inacción y desconexión de la clase política con los problemas reales del país refuerza el sentimiento de rechazo.

Especialista señala las posibles razones del rechazo

Katherine Zegarra, politóloga de la PUCP explica que, si bien los jóvenes muestran una mayor desaprobación hacia la mandataria y el Congreso, esta forma parte de una tendencia más amplia de la ciudadanía.

"Es importante señalar que si bien este grupo etario que me mencionas desaprueba con mayor medida a Dina Boluarte y al Congreso, no existe una diferencia en términos de tendencia (...)En general es una cuestión global que la gente desaprueba a ambos. Pero si hay esa diferencia. (...) Puede ser que estas personas tienen mucho más fresco o se han involucrado en marchas, también han sido muy perjudicados en temas de pandemia. No necesariamente los jóvenes están tan informados con lo que está sucediendo con Dina Boluarte y con el Congreso, quizás por apatía", indicó.

Además, Zegarra señaló que este grupo etario entre los 25 y 39 años podría estar más expuesto a las dificultades del contexto actual, como la inseguridad y el alza del costo de vida, lo que explicaría su descontento con las autoridades.

"Esta edad entre 25 y 39 años creo que es parte de la edad en la que ya sales a estudiar, si tienes los privilegios de estudiar, y a trabajar con mayor medida, y eres principalmente víctima en ese sentido de la delincuencia, de las tasas de precio. Entonces, en ese sentido, es como el grupo que probablemente esté sufriendo quizás en mayor medida todas las problemáticas del Perú", agregó

También comentó que el rechazo hacia las autoridades no es casual, sino el reflejo de un desencanto profundo de la ciudadanía con sus representantes. Cuestionó la falta de compromiso del Ejecutivo y el Legislativo con el bien común.

"Es importante considerar que en general la población se siente desencantada con los políticos que la representan. Es evidente que la Presidenta y los miembros del Congreso actúan a favor de sus intereses personales y que definitivamente no trabajan a favor del bien común, que mienten, que se protegen entre ellos, que no están generando políticas públicas eficientes", dijo.

Zegarra advirtie sobre el riesgo que implica la fragmentación del escenario electoral. Afirmó que la falta de candidatos sólidos y la poca información disponible favorecen decisiones de último momento, con consecuencias negativas para la democracia.

"Nuevamente, va a haber elecciones en donde la gente va a sentir que tiene que elegir entre el cáncer y el SIDA. Esta proliferación de candidatos, y ninguno especialmente popular, es perjudicial porque al final uno va votando en un último momento, sabiendo muy poco de la persona que probablemente nos represente. Esto es muy peligroso", finalizó.