Fujimorista Tania Ramírez rechaza reclamos sobre Dina Boluarte: "Si no le gusta, tienen que aguantar porque eso fue lo que eligieron"

La congresista Tania Ramírez (Fuerza Popular) respaldó la continuidad de la presidenta Dina Boluarte y rechazó el reclamo de los ciudadanos que le piden vacarla del cargo. Luego del 13° sesión extraordinaria y décima audiencia pública de la Comisión Agraria del Congreso en Ica, el último 19 mayo, la parlamentaria — integrante de la bancada de la alianza con el Gobierno — le respondió a la prensa que los peruanos "aguantar" a la jefa de Estado porque "eso fue lo que eligieron".

Como se recuerda, Boluarte es altamente cuestionada por las investigaciones en su contra (caso Rolexgate, cirugías, muertes en protestas, cofre, entre otros) y su deficiente lucha contra la inseguridad ciudadana en el Perú, al igual que el Congreso debido a las leyes aprobadas que favorecieron al crimen organizado.

"Así como autoridades, cuando no hacemos nuestra chamba, cuando no hacemos nuestro trabajo, lo que hoy estamos haciendo es nuestro trabajo, lo que estoy haciendo es nuestro trabajo. El que me diga que la saque a Dina, Dina fue llegada, no por mi voto, fue el voto de la mayoría de los peruanos; si no le gusta, bueno, caballero, tienen que aguantar a su Dina porque eso fue lo que eligieron", exclamó.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Producción del Parlamento, Tania Ramírez, le dijo a la ciudadanía que "sea consiente" al momento de votar y que "asuma su responsabilidad"

"Mire mi estimado, los únicos, digamos acá, llamados a hacer un cuestionamiento, yo les diría a ustedes: el 2026 elijan con la cabeza, porque usted elige y pone una autoridad y mañana le dice 'tú arréglame el problema'. Seamos un poquito más consientes como ciudadanos y asumamos nuestras responsabilidades también, comentó.

Tania Ramírez en comisión agraria.

Fuerza Popular y aliadas aprueban inmunidad parlamentaria

La Comisión de Constitución del Congreso, liderada por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó el dictamen que propone el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria, con 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Esto permitiría que los congresistas (senadores o diputados) no puedan ser procesados ni encarcelados sin el consentimiento del Legislativo o de la Comisión Permanente.

Las agrupaciones de Fuerza Popular, Renovación Popular y Perú Libre apoyaron la iniciativa presentada por Wilson Soto (Acción Popular). Además, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Somos Perú también se sumaron a la lista.