El último mensaje de Gloria Montenegro: "Nunca dejen de luchar por sus derechos y tengan siempre listas las zapatillas"

Según las primeras pesquisas, Gloria Montenegro falleció a los 69 años tras haberse sometido a un procedimiento neuroquirúrgico. Tras el lamentable suceso, la que en vida fue una clara opositora al Gobierno de Dina Boluarte dejó un último mensaje llamando a los peruanos a luchar por sus derechos y a no dudar en salir a marchar contra las injusticias.

"Hoy me toca partir al llamado de Dios, pero me voy con la esperanza de un Perú mejor, sin corrupción, con valores, pero sobre todo, con leyes y políticas a favor de los más vulnerables.Si queremos cambiar al Perú es necesario involucrarnos, no rehuir a las responsabilidades y ser parte del cambio. Nunca dejen de luchar por sus derechos y cuando la coyuntura lo amerite tengan siempre listas las zapatillas!! Pasar de la indignación a la acción, esa es siempre nuestra tarea", se puede leer en el post que está acompañada de su fotografía.