Rafael López Aliaga es abucheado por pobladores tras confundir Punta Negra con Puente Piedra durante discurso

En la reciente inauguración del parque Cap. FAP Rudy Echegaray, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cometió un error que rápidamente se convirtió en el centro de atención.

La Municipalidad de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), presentó este nuevo proyecto como parte de su iniciativa para recuperar espacios públicos y promover el bienestar de los vecinos. Con una intervención de 1947.58 m², se espera que el parque beneficie directamente a más de 8.000 ciudadanos del distrito.

Un desliz de López Aliaga que generó las pifias de los pobladores de Punta Negra

Durante un evento de celebración, lo que debía ser un momento de alegría se transformó en un episodio embarazoso. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cometió un error durante su discurso al confundir el nombre del distrito. En lugar de referirse a Punta Negra, mencionó Puente Piedra, lo que generó el descontento inmediato de los asistentes. La confusión no pasó desapercibida para los pobladores, quienes no dudaron en expresar su molestia con abucheos.

El incidente ocurrió cuando López Aliaga abordó el tema de la seguridad en el distrito. En su intervención, manifestó lo siguiente: "Los terroristas urbanos que tienen el apoyo de la izquierda en el país, que tienen el apoyo del señor Gorriti, IDL, ONG, inclusive tienen el apoyo de la prensa 'mermelera'. Miren, no hay ninguno porque, para ellos, esto no es importante, el bienestar de Puente Piedra, no Punta Negra. Lo que pasa es que me acordé porque Puente Piedra sí tiene un gran problema de más de 150.000 personas, sin agua, sin comida".

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, llegó hasta Punta Negra para inaugurar el parque Cap. FAP Rudy Echegaray. Foto: YouTube

A pesar de la confusión, el alcalde trató de aclarar rápidamente su error, argumentando que su mención a Puente Piedra reflejaba su preocupación por los problemas que enfrenta ese distrito, especialmente la falta de servicios básicos. Sin embargo, su intento de disculpa no logró frenar los abucheos, aunque la ceremonia continuó sin mayores altercados.