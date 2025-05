Un total de 144 alcaldes de distritos lejanos y con índices de pobreza fueron obligados por el Gobierno de Dina Boluarte a ir a Lima únicamente para firmar un documento, acto que pudo desarrollarse de forma virtual. Gran parte de las autoridades expresaron a Punto Final su indignación por dicha acción, pues los gastos de traslado y viáticos fueron bastante altos y asumidos, en su totalidad, por ellos mismos.

"Es una falta de respeto al pueblo más alejado, más pobre, más necesitado de nuestro Perú. No hay movilidad para llegar a Lima a tiempo, no hay avión. Pudiendo hacerlo acá, pero no. Nos dijeron que si no íbamos perderíamos el acuerdo (con el Estado). Nosotros hemos tenido que hacer gastos en un tiempo récord. Es un insulto al pueblo": así expresó su malestar uno de los alcaldes, quien prefirió reservar su identidad para evitar posibles represalias contra el distrito que lidera.

De la misma forma, otro burgomaestre indicó que tuvo que viajar durante dos días para acudir al evento. "Uno viaja pudiendo perder la vida. A parte de eso, la parte económica, ¿Quién la subvenciona? Nadie. Yo vengo de un distrito pobre", indicó.