César Acuña acumula más de 120 días fuera del cargo de gobernador, mientras La Libertad se desangra

Cesar Acuña viaja porque hacerlo “no es malo” y porque tiene casas en “Estados Unidos y Madrid”. Sale del Perú para “estar tranquilo” y, mientras lo hace, calma es lo que menos tiene la población de La Libertad, departamento que dirige.

Desde que inició sus funciones como gobernador regional de La Libertad hasta la quincena de mayo, César Acuña ha cumplido 121 días de ausencia en su cargo.

A inicios de marzo del 2025, el fundador de APP ya acumulaba 111 días de inasistencia por licencias sin goce de haber, un viaje a China en comisión de servicio y vacaciones.

Después de ello, tomó licencia desde el 6 hasta el 15 de marzo, acumulando un total de 121 días sin ejercer sus funciones como gobernador regional.

En el 2023 registró 85 ausencias por temas personales sin goce de haberes, 11 por comisión de servicios y 7 días de vacaciones.

El 2024, dejó el cargo durante 45 días. Se ausentó del 8 al 16 de abril (9 días), del 9 al 18 de junio (10 días), del 28 de julio al 5 de agosto (9 días), del 6 al 14 de octubre (9 días) y del 12 al 19 de diciembre (8 días). Siempre por licencias aprobadas por el Consejo Regional, conformado por varios miembros de APP.

Todas las veces que no estuvo, reinó el caos en la ciudad del norte del Perú. Pese a ello, Acuña nunca se disculpó por su ausencia y hasta las justificó.

Eso pasó cuando un periodista, tras el asesinato de trece trabajdores en Pataz, le increpó sus faltas en el cargo de gobernador mientras que en la ciudad campea el crimen.

Las excusas de César Acuña

Acuña lejos de empatizar con las víctimas, justificó sus ausencias alegando que él mismo solventa los gastos económicos de sus viajes. "Por si acaso, mi chofer lo pago yo; mi camioneta, lo pago yo; mi gasolina, lo pago yo. O sea, no le cuesta ningún centavo. Además, el hecho mismo que yo utilicé mis días que me corresponde en salir fuera del Perú, no es malo", dijo.

Además, indicó que tiene propiedades en el extranjero, por lo que necesita ir con regularidad. "Yo tengo mi casa en Madrid, tengo mi casa en Estados Unidos. Entonces, creo que es normal que yo vaya a visitar lugares donde pueda estar tranquilo. Las únicas personas que tienen que reconocer el trabajo en la región es la población", explicó.

“Si una persona tiene la posibilidad, en vez de quedarse en el Perú y salir al extranjero, sale al extranjero”, agregó.

Mientras tanto, el asesinato de los 13 trabajadores en Pataz continúa impune. El Gobierno Regional de La Libertad emitió un comunicado rechazando lo sucedido y exigiendo justicia, sin embargo, familiares de las víctimas reclaman inacción de parte de esta institución y de quien la lidera.