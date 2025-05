Midis reconoce intoxicación de 300 escolares, pero responsabiliza a los proveedores

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga, atribuyó la intoxicación de 300 escolares, entre marzo y abril de este año, a 34 consorcios y 4 empresas que vendieron los alimentos al programa nacional Wasi Mikuna.

Durante su exposición de descargo ante el Congreso que la citó para interpelarla el martes 6 de mayo, Urteaga mencionó por sus nombres a los consorcios y a las empresas que supuestamente proveyeron los alimentos que consumieron los estudiantes que luego presentaron problemas gastrointestinales.

Sin embargo, Urteaga no acreditó pruebas de laboratorio que confirman que los alimentos vendidos por los consorcios y las empresas señaladas por ella, fueron el origen de las intoxicaciones de los escolares (ver listado).

Explicó que cuando se reportaron los cuadros de intoxicaciones, Wasi Mikuna actuó de inmediato: “La intervención incluyó la verificación de las condiciones higiénico sanitarias en los establecimientos de los proveedores, así como la evaluación del color, olor, sabor, textura y apariencia de los productos comprometidos, a fin de identificar posibles irregularidades y prevenir nuevos riesgos para la salud de los escolares”.

La ministra no mencionó que, como resultado de las mencionadas intervenciones, se concluyó que los alimentos fueron la causa de los malestares estomacales de los estudiantes.

También dijo Urteaga: “Se solicitó la participación del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú para garantizar la legalidad, la cadena de custodia y la rigurosidad en la toma de muestras y recolección de evidencias”.

Tres días después, todavía el Midis no reporta qué alimentos vendidos por los proveedores de Wasi Mikuna causaron las intoxicaciones de los escolares.

En la exposición del 6 de mayo ante el Congreso, Urteaga informó sobre el caso de 85 alumnos de Piura que enfermaron luego de comer alimentos preparados con la conserva “Karpez”. Los representantes de Wasi Mikuna denunciaron a la empresa Pesquera Karsol que elabora dicho producto. Empero, la titular del Midis admitió que las pruebas de laboratorio descartaron que “Karpez” se encontraba en mal estado.

“En el caso de Piura, con fecha 29 de abril, hemos recibido un informe técnico de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), en el que se indica que tras evaluar el lote involucrado de la marca Karpez, se concluye que el producto es apto para el consumo humano y no presenta riesgos sanitarios”, manifestó Leslie Urteaga.

Pese a que está probado por Sanipes que el enlatado de bonito “Karpez” es un alimento inocuo, la ministra Urteaga incluyó al Consorcio Amejo en la lista de empresas cuyos productos vendidos a Wasi Mikuna, no serán distribuidos ni consumidos hasta nuevo aviso. El Consorcio Amejo es el que proveyó los enlatados de pescado al colegio donde se registró el episodio de intoxicación. Es más, el Midis ya denunció penalmente al Consorcio Amejo.

“Cabe destacar que en el caso de Piura fue el propio sector (Midis) quien solicitó de manera proactiva la intervención de la fiscalía, dejando constancia de que esta gestión no encubre, no tolera y no normaliza ninguna irregularidad”, señaló Leslie Urteaga.

“El día 3 de abril de este año, el programa a través de la Unidad Territorial de Piura solicitó a la Segunda Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Piura que determinen las causas para el deslinde de responsabilidades por afectación a la salud de los estudiantes de la institución educativa Elvira Castro de Quiroz contra el Consorcio Amejo y contra los que resulten responsables. Esto permitió la apertura de la carpeta fiscal por el delito de contaminación o adulteración de bienes o insumos destinados al uso o consumo humano y alteración de la fecha de vencimiento”, añadió la ministra.

Después de la denuncia a la que se refirió Leslie Urteaga, Sanipes informó al Midis que el producto “Karpez” vendido por el Consorcio Amejo sí es apto por el consumo. Pero Urteaga ha decidido no contratar con los 34 consorcios y 4 empresas que proveyeron los alimentos en los colegios donde se registraron incidentes de intoxicación (ver la lista).

“Cabe señalar que está expresamente prohibido contratar con personas naturales, jurídicas o consorcios que se encuentren impedidos por ley o por sanción administrativa o judicial”, precisó la titular del Midis.

Cajamarca: El 14 de abril, 13 estudiantes del Centro de Aplicación Arístides Merino, se intoxicaron con productos de Wasi Mikuna. Foto: difusión

El 8 de abril, la ministra Leslie Urteaga dispuso la suspensión de la distribución de los alimentos comprados para cubrir el mes de mayo. Ante la posibilidad de que los escolares se queden sin sus comidas en junio, el 30 de abril la directora ejecutiva de Wasi Mikuna, Nadya Villavicencio, en coordinación con los proveedores, acordó repartir canastas de alimentos para atender a los estudiantes. Pero el mismo día, Urteaga canceló la iniciativa.

La exposición de la titular del Midis causó sorpresa, confusión y molestia a los proveedores de Wasi Mikuna, por la intencionalidad de endilgarles la responsabilidad de las intoxicaciones.

El Consorcio ISCA, que aparece en la relación que mencionó Urteaga en el Congreso, comunicó a La República lo siguiente: “Nuestras entregas (de alimentos) cumplen con rigurosos estándares sanitarios y son objeto de permanente supervisión por parte de las autoridades competentes. Hasta la fecha, no se ha registrado evento alguno de afectación a la salud atribuible a nuestras entregas en las instituciones educativas bajo nuestro ámbito de atención en Lima Metropolitana y Callao. Toda alusión en sentido contrario vulnera los principios de presunción de licitud, veracidad administrativa y el derecho al honor empresarial”.

El representante del Consorcio Horus, Erick Serna Olivas, también señalado por la ministra Leslie Urteaga, negó que sus productos están relacionados a intoxicaciones en el Cusco.

“La ministra mencionó que nuestro consorcio (Horus), habríamos causado intoxicaciones en diversas zonas del país. Al respecto debo mencionar que eso es inexacto, nuestro consorcio no ha recibido ninguna denuncia por intoxicación, porque los productos que hemos entregado no han causado ningún problema”, expresó Erick Serna.

El miércoles 7 de mayo, al día siguiente de la interpelación de Leslie Urteaga, los proveedores creyeron que se levantaría la suspensión de la distribución de los alimentos. Pero no fue. Hay incertidumbre de lo que sucederá en junio.

El jefe de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos de Wasi Mikuna, Víctor Farfán Reyes, comunicó a todas las unidades territoriales del programa de alimentación, que la medida de suspensión se mantenía.

“Habiendo establecido la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación la suspensión del proceso de supervisión y liberación (de los alimentos), se mantiene hasta establecerse un nuevo cronograma”, señala el documento de Wasi Mikuna. No hay noticias sobre lo que comerán los 4 millones 200 mil escolares de todo el país.

