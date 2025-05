Jaime Chincha sobre compra de caviar en la MML de López Aliaga: "Él qué va a comer jurel ni pejerrey"

Jaime Chincha se refirió a lo sucedido en horas de la madrugada del viernes 2 de mayo, pues agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmaron la fuga de seis reos extranjeros del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como 'Maranguita'.

"son tres chicos que tienen entre 19 y 18 años y otros tres chicos que tienen 17 años todos de nacionalidad venezolana que estaban purgando encierro privación de la libertad en este centro de rehabilitación. Así se le llama 'Maranguita', lo que se advierte inicialmente es que sí hubo una falla en la seguridad. Entonces escaparon en la madrugada del jueves ya han usado además una cuerda artesanal, sábanas y colchones o sea lo más rudimentario posible, lo más fácil posible se hizo en Maranguita", puntualizó.

Rafael López usa recursos públicos para almuerzos premium

Jaime Chincha criticó que el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga se gaste recursos públicos en compra de comida premium como caviar, langostas, etc. Mientras que critica a los llamados 'caviares' a diestra y siniestra.

"Se lanza contra todo aquello que se denomine o aparente ser caviar o caviares. Pero él dice que predica con el amor, ciertamente no podemos hacernos los locos, son discursos de odio. Pero resulta que se ha conocido que la administración de López Aliaga - paradojas de la vida - ha comprado algunos productos que se llaman gourmet y entre ellos destaca el caviar. Qué rico se lo come no no deja de llamar la atención, pues él que su obsesión es todo aquello que pinte de caviar, que se compre caviar llama la atención", señaló.