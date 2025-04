Francisco Sagasti anuncia que no asistirá a Pleno que debatirá su inhabilitación: "No he infringido la Constitución"

En una carta escrita y firmada por el expresidente Francisco Sagasti, anunció que no asistirá al Pleno del Congreso programado para el 30 de abril, en la cual se debatirá si se aprueba o rechaza su inhabilitación política por 10 años tras presuntamente haber infringido la Constitución, al pasar al retiro a 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y nombrar como comandante general de dicha institución a César Cervantes Cárdenas.

En la misiva también volvió a precisar los descargos que dijo con anterioridad ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ante la Comisión Permanente del último 19 de febrero.

Carta de Francisco Sagasti.

"En ningún momento mi actuación como Presidente de la República ha estado fuera del marco legal o constitucional, en ningún momento he generado una violación al debido proceso y jamás he incurrido en una afectación a la institución policial. Por lo demás, no hubo interés subalterno alguno en la decisión de designar a un nuevo Director General de la Policía Nacional del Perú, sino estrictamente razones de Estado haciendo uso de las disposiciones constitucionales sobre las atribuciones del Presidente de la República como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú", alegó.

Asimismo, agregó que la designación del director general de la PNP durante su Gobierno se hizo siguiendo el procedimiento para la "renovación de cuadros de manera excepcional".

"Por lo tanto, durante mi gobierno la Constitución y las leyes vigentes se observaron y aplicaron escrupulosamente en la designación del Director General de la Policía. No hubo abuso de las atribuciones del Presidente de la República, ni acto arbitrario alguno. El 24 noviembre de 2020, mediante las respectivas resoluciones supremas y con el refrendo del ministro del interior, conforme lo prevé el artículo 120° de la Constitución y por renovación de cuadros de manera excepcional, se dispuso el pase al retiro de 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú", precisó en la carta dirigida a los congresistas del Legislativo.

También, explicó que mediante resolución suprema, expedida el mismo día, se designó y ascendió al grado de teniente general de la Policía Nacional del Perú, al nuevo comandante general, aplicando estrictamente las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia.