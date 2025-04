Dina Boluarte se lava las manos de la inseguridad y alienta a la ciudadanía a protestar contra el Ministerio Público

La presidenta Dina Boluarte volvió a culpar al Ministerio Público sobre el aumento de la criminalidad en el Perú y evitó reconocer la mala gestión de su Gobierno tras la aprobación de normas como la modificación a la Ley del crimen organizado y la aprobación de la Ley de impunidad.

Durante una visita de supervisión del avance de la construcción de la Escuela de Oficiales PNP de Chorrillos, la mandataria alentó a la ciudadanía a que proteste contra la Fiscalía, alimentando la división entre poderes. "La seguridad de los peruanos es de todos, no solamente del Ejecutivo. Si es que a alguien hay que reclamar que no se está actuando, no es al Ejecutivo. Vayamos al Ministerio Público a reclamar", indicó.

Asimismo, precisó que el Ejecutivo estaría transfiriendo el presupuesto correspondiente a la Policía para que actúe y capture a los delincuentes, quienes serían liberados por el Ministerio Público. Sin embargo, la presidenta no habla sobre la reducción del presupuesto a la Fiscalía para tratar los casos de extorsión, ni sobre las leyes aprobadas por el Ejecutivo que evitan que los jueces puedan retener a los criminales.