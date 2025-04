Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia de oficio contra Ernesto Bustamante por expresiones machistas

Con cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención considerada, la Comisión de Ética aprobó la denuncia de oficio contra el congresista Ernesto Bustamante, miembro de la bancada de Fuerza Popular. La denuncia contra el congresista fujimorista fue ingresada luego de que, durante una sesión en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, asegurará que las mujeres no tenían "la condición biológica" para ejercer roles en el campo científico.

De esta manera, se oficializará la entrega de pruebas que demuestren la violación del Código de Ética parlamentario por parte de Bustamante; posteriormente, se elaborará un informe que será remitido al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Si el congresista fujimorista no presenta una apelación, la Comisión quedará facultada para determinar las sanciones que considere adecuadas y someterlas a votación.

Durante la votación, Alex Paredes (Bancada Magisterial), Maria Taipe (Perú Libre), Esdras Medina (Renovación Popular), Margot Palacios (Bancada Socialista) y Kelly Portalatino (Perú Libre). Por su parte, los congresistas que trataron de blindar a Bustamante fueron sus compañeros de bancada como Rosangella Barbarán, Auristela Obando, Hector Ventura y Cruz Zeta Chunga. La abstención vino de parte de Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso).

Las expresiones machistas de Ernesto Bustamante

La controversia surgió después de que, en una sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, un congresista de Fuerza Popular afirmara que la baja presencia de mujeres en el sector científico se debe a una supuesta falta de "condición biológica" para desempeñarse en este ámbito. Sus declaraciones fueron ampliamente criticadas por perpetuar estereotipos de género que obstaculizan el avance de las mujeres en esta área.

"Dicen que hay 33% de mujeres científicas, eso me preocupa, porque en el resto del mundo no hay mujeres científicas, la prevalencia del interés de las mujeres en ciencia no llega a un número tan alto, no porque no les quiera poner facilidades, hoy en día no hay mayor limitación en el acceso de las mujeres a la ciencia, sino que no hay una condición biológica, aparentemente, que incentive a las mujeres a participar en ciencias exactas como las naturales o físicas", sostuvo.