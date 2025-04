Juan Carlos Rivva, sacerdote que criticó al papa Francisco en misa, fue denunciado por abuso psicológico

El padre Juan Carlos Rivva, quien participó en fuertes críticas contra el papa Francisco por su decisión de cerrar el Sodalicio de Vida Cristiana —secta religiosa disuelta debido a múltiples acusaciones de abuso físico, sexual y psicológico—, también fue denunciado públicamente. Según el testimonio, Carlos Díaz, exsodálite, fue victima de abuso psicológico a través de acciones directas e indirectas por parte de Rivva, quien, aprovechándose de su posición de poder, cometió diversas modalidades de abuso contra él. En este artículo desarrollamos el testimonio de Carlos Díaz, publicado por el portal Religión Digital, sobre su tiempo en el Movimiento de Vida Cristiana (MVC), al cual estaba vinculado Rivva.

"Me vinculé al MVC a fines de 1993, cuando acababa de cumplir 16 años. Para aquel entonces, el padre Juan Carlos Rivva era el encargado de pastoral del colegio. (...) En medio de las numerosas sesiones de consejo habituales, Rivva también se esforzó por minar la figura paterna, algo común en el apostolado sodálite, donde ellos se convertían en tu nueva familia (...)", relató Díaz.

Además del afán por corromper sus relaciones interpersonales, Rivva perpetró abusos psicológicos contra el joven Díaz. El modus operandi de Rivva, coordinado junto a otras figuras del MVC, consistía en recrear condiciones psiquiátricas inexistentes en el menor para hacerlo creer que padecía trastorno bipolar. El objetivo de este falso diagnóstico era condicionar a Díaz a una obediencia total mientras permaneciera dentro de la secta religiosa.

"Por orden de Rivva, una AMI (mujer que formaba parte de la Asociación de María Inmaculada, aspirante a ser fraterna) me aplicó unas pruebas psicológicas a los 16 años, sin autorización ni conocimiento de mis padres. Cabe destacar que esta persona no era psicóloga de profesión, sino trabajadora social (...). Posteriormente, en una visita a Medellín en los últimos meses de 1994, la psicóloga Cecilia Collazos (quien fue superiora de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación) me entrevistó durante unos 15 minutos, y con base en las pruebas previamente aplicadas por la mencionada AMI, supuestamente concluyó que era bipolar", narró el exmiembro de la comunidad sodálite.

"Por lo anterior, el padre Juan Carlos Rivva 'encaminó' el consejo espiritual de un joven de 16 años como si fuera un enfermo psiquiátrico. Me daba como única salida la 'vida espiritual', mantener un 'estado de conversión' que me permitiera estar equilibrado; de lo contrario, sufriría las consecuencias de mi condición y terminaría 'en un manicomio'", continuó Díaz en su relato.

Juan Carlos Rivva criticó al papa Francisco

Durante la homilía del domingo 27 de abril, en la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, ubicada en La Molina, el sacerdote Juan Carlos 'Chaly' Rivva Lamas desató polémica al pronunciarse en defensa del Sodalicio de Vida Cristiana, entidad religiosa que recientemente fue disuelta por decisión del papa Francisco. Desde el púlpito, Rivva insinuó que, de haber fallecido el pontífice antes de Semana Santa, el Sodalicio probablemente no habría sido suprimido. "Dejemos que la historia sea quien juzgue, hermanos. Roguemos al Señor para que tenga piedad de su alma, ya que, como todos nosotros, deberá dar cuenta de sus actos ante Dios", expresó durante la misa.

El respaldo de Rivva hacia el Sodalicio no se limitó a su discurso. Según reportó José Enrique Escardó en sus redes sociales, el sacerdote también convocó a los fieles a firmar una petición dirigida al Arzobispado de Lima, liderado por el cardenal Carlos Castillo. El objetivo de esta iniciativa era solicitar que los sacerdotes vinculados al Sodalicio pudieran permanecer en esa parroquia, a pesar de la disolución de la organización por parte de las autoridades eclesiásticas.

Las palabras de Rivva generaron gran controversia, especialmente por el contexto de denuncias que pesan sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, acusado de abusos y prácticas irregulares. Al cuestionar una de las decisiones más importantes tomadas recientemente dentro de la Iglesia Católica, el sacerdote puso en evidencia la tensión existente entre diferentes sectores del clero frente a casos de corrupción y abuso en instituciones religiosas.