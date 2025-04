José Domingo Pérez critica a Delia Espinoza por audios que involucran a Fernández Jerí: "No se está procediendo conforme a ley"

El fiscal suspendido José Domingo Pérez se refirió a la actitud que habría tomado la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por los audios que involucrarían al jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, y el abogado de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, Christian Salas, en el que tramarían la salida de Pérez Gómez de la institución.

En ese contexto, durante una entrevista a un medio local, el miembro del Equipo Especial Lava Jato cuestionó la supuesta inacción de Espinoza luego de que — según cuenta Pérez Gómez — tuviera conocimiento, desde diciembre del 2024, por medio del fiscal Marcial Paucar.

"Esa (denuncia) es una competencia de la señora fiscal de la nación. La señora fiscal de la Nación ha indicado de que ha tenido conocimiento de que hay una persona que porta el audio y que, lamentablemente, en lugar de guardar la reserva y la debida protección para la persona que carga la fuente, la ha expuesto públicamente para que pueda ser pasible de cualquier tipo de amenaza atentado o alguna afectación a su integridad (...)", declaró.

"A partir de que la señora fiscal de la Nación ha tenido una actitud inactiva desde diciembre del año pasado, en que su fiscal adjunto Marcial Paucar toma conocimiento de la existencia de este audio", agregó.

En otro momento, José Domingo Pérez sugirió al periodista que le consulte a la titular de la Fiscalía si escuchó el audio junto con el fiscal adjunto. Asimismo, resaltó la importancia de proteger a la persona que tendría la mencionada grabación en su poder.

"Me gustaría que le preguntaran a la señora fiscal de la Nación, Delia Espinoza, si ella o su adjunto Marcial Paucar, escucharon el audio, porque le preguntan solamente si es que ella recibió el audio y queda acreditado que no lo quisieron recibir. Entonces, la pregunta es: si lo escucharon, ¿por qué no lo incautaron en ese momento? Y si no lo incautaron, ¿qué medidas de protección le han dado a la persona que está aportando el audio?", enfatizó

"¿Por qué el día de hoy la ha expuesto públicamente la señora Delia Espinoza a la persona que portaba ese audio? Esto es muy peligroso y da cuenta de que, lamentablemente, no se está procediendo conforme a la ley en la Fiscalía de la Nación, agregó.

José Domingo Pérez: "Fernández Jerí no tiene impunidad"

En tanto, el fiscal suspendido se refirió al jefe de la ANC y destacó que, pese a tener autonomía dentro del Ministerio Público durante 5 años de gestión, "no le da el privilegio de tener impunidad". Asimismo, hizo un llamado a que, en caso Fernández Jerí cometa un delito, la fiscal de la Nación debe actual conforme a la ley como "cualquier otro fiscal".

"Si hubiera una situación de justicia tendría que revocarse esa decisión de apartarme del cargo, reponerme en mi labor funcional, a la señora fiscal de la Nación lo que le queda es cumplir la ley como cualquier otro fiscal como se le demanda a cualquier fiscal de cualquier instancia. El hecho que el señor Juan Antonio Fernández Jerí tenga autonomía no le da el privilegio de tener impunidad. El señor Fernández Jerí si violó la ley penal, si cometió un delito, si es un riesgo para los fiscales está la señora Delia Espinoza en la capacidad de solicitar medidas ante un juez porque ella lo está investigando por el caso Valkiria", resaltó.