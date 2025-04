Jorge Montoya usa caricatura sin firma para decir mentiras sobre 'Carlincaturas' de La República

Mediante una publicación de X (antes Twitter), el congresista Jorge Montoya publicó una caricatura en la cual se ve al artista Carlín, creador de las 'Carlincaturas' diarias que se publican en La República siendo apuntado con un arma por un policía, quien además, está sosteniendo en sus manos la Ley aprobada que permite disparar a delincuentes en flagrancia.

"Ahora el que dispara primero sobrevive", es la viñeta que acompaña el dibujo del policía, mientras que la figura de Carlín -que fue dibujado con un polo en el cual aparece Vladimir Cerrón y Martín Vizcarra- tiene una burbuja de diálogo con el siguiente texto: "¿Cómo dibujo la Ley de Montoya sin que me boten del diario?".

El gráfico está acompañado del siguiente texto escrito por Montoya: "Que alguien le avise al de las “Carlincaturas” que la ley que promulgamos, que permite abatir a delincuentes en flagrancia, ya fue publicada y puede ser aplicada para combatir la delincuencia y garantizar que nuestros policías sientan el respaldo de su institución. ¿O acaso solo difunde lo que le imponen en su diario?".

Carlín de 'Carlincaturas': "No recibo órdenes"

El artista Carlos Tovar Samanez, mejor conocido como ‘Carlín’, no dudó en responder las acusaciones falsas brindadas por el congresista de la bancada Honor y Democracia.

"Le digo al almirante que yo publico lo que se me ocurre a mí, no recibo órdenes del diario La República, y mucho menos del almirante Montoya", precisó. Asimismo, recalcó que no simpatiza ni con Vladimir Cerrón ni con Martín Vizcarra.

"Por otra parte, yo firmo mis caricaturas, en cambio, su dibujante tira la piedra y esconde la mano. Y he hecho bastantes caricaturas de Cerrón y de Vizcarra, suficientes para que cualquiera se dé cuenta de que no simpatizo con ellos, salvo el peor ciego, que es el que no quiere ver", sentenció.