Pirámide de poder: Carlincatura de hoy muestra suspensión de José Domingo Pérez del caso Lava Jato

La carlincatura de hoy muestra la pirámide de poder que estaría detrás de la reciente suspensión por seis meses de José Domingo Pérez. De acuerdo con el gráfico la acción contra el fiscal del caso Lava Jato sería una medida de amedrentamiento tomada por Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), quien estaría trabajando bajo órdenes de una mujer con gran poder político.

Sin embargo, encima de ambos, habría alguien que tendría el verdadero poder, sería empresario y habría ordenado la suspensión de Domingo Pérez luego de que le obligaran a declarar que entregó US$ 3.65 millones a Fujimori. "Para que aprendan: lo más grave no fue meterse con mi protegida, sino obligarme a confesar que le entregué millones por lo bajo. Eso no se perdona", se puede leer en la imagen.