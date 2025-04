Pescadores artesanales: Congreso pretende desmantelar Ley de Protección de las 5 millas

El Pleno del Congreso debatirá este jueves 10 de abril un dictamen que busca modificar la recientemente reglamentada Ley de Pesca Artesanal N° 31749, con el propósito de favorecer a embarcaciones semi industriales, permitiéndoles operar con redes de cerco mecanizadas dentro de las primeras 3 millas marinas, zona de exclusividad para la pesca artesanal y ancestral.

Los congresistas Lady Camones, Kelly Portalatino y José Pazo Nunura, son quienes lideran la iniciativa de modificar la Ley de Pesca Artesanal, cuya reglamentación demandó a los pescadores movilizaciones, reuniones y protestas durante 20 meses.

La iniciativa de los legisladores causa preocupación entre los pescadores artesanales porque el cambio de la ley es una amenaza directa a la sostenibilidad de los recursos marinos y a su propia subsistencia.

Promulgada luego de una larga y azarosa lucha de los pescadores, la Ley N°31749 protege la biodiversidad y asegurar que las 3 primeras millas sean un espacio para las artes de pesca manuales, como el espinel, la pinta y la cortina.

“¡Basta de cuentos chinos! Saben bien que eso de que ‘no hay pesca después de las 3 millas’ es pura mentira. La FAO lo dice clarito: ¡Perú es potencia pesquera, y no solo por la anchoveta! Pesca hay y para todos, con anzuelo, red, buzo, ¡lo que sea! ¡Que no vengan con que el mar se acaba después de la milla 3, que no somos tontos!”, expresaron los gremios de la Macrosur de la Pesca Artesanal, uno de los representantes de la pesca tradicional más relevantes del país.

“Por ello, señores representantes, les pedimos que no se dejen engañar por los cerqueros y bolicheros, ¡porque nadie les va a quitar sus máquinas! ¡No van a cargar redes a mano, eso es mentira!”, expresaron los gremios.

El dictamen en debate permitiría la reclasificación de embarcaciones de menor escala como artesanales, abriendo la puerta al uso de tecnologías no tradicionales y altamente extractivas -como las redes de cerco mecanizadas- en la franja marina reservada.

Además, los congresistas plantean la posibilidad de reintroducir las redes de arrastre entre las millas 3 y 5, una práctica conocida por su impacto devastador en los ecosistemas marinos, de acuerdo con varios estudios.

Sin embargo, en el mismo Congreso se han manifestado voces discrepantes con el proyecto, como la legisladora Norma Yarrow, quien calificó el proyecto como un intento de beneficiar a intereses semi industriales, afectando a los verdaderos pescadores artesanales.

De la misma manera, parlamentarios como Guillermo Bermejo, Elías Varas, Víctor Cutipa, entre otros, se han comprometido directamente con representantes de reconocidos gremios de pescadores artesanales para buscar frenar la contrarreforma pesquera.

Diferentes organizaciones de pescadores artesanales convocaron a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil y a los congresistas comprometidos con la sostenibilidad ambiental, a estar vigilantes ante el intento de derogación de la Ley de Pesca Artesanal.

Reiteraron que la defensa de las primeras 5 millas es crucial para garantizar un futuro sostenible para la pesca y la conservación de la biodiversidad marina del Perú.