Elecciones 2026: JNE aprueba cronograma definitivo para los próximos comicios

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó el cronograma definitivo para las Elecciones Generales 2026, tras la convocatoria realizada por la presidenta Dina Boluarte el pasado 25 de marzo. En este cronograma se detallan las fechas clave y los plazos que las organizaciones políticas deben cumplir para poder participar en los comicios, además de los procedimientos necesarios para asegurar un proceso electoral transparente y dentro del marco legal.

Este cronograma, que detalla desde la formación de alianzas políticas hasta la realización de la jornada electoral, responde a la necesidad de asegurar que todos los actores involucrados en las elecciones cuenten con las fechas y requisitos claros para que el proceso se desarrolle acorde con la normativa vigente.

Hasta la fecha, 41 partidos políticos cuentan con inscripción vigente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), mientras que otras 32 agrupaciones aún se encuentran en proceso de inscripción. Justamente, una de las primeras fechas clave será el próximo 12 de abril de 2025, cuando vence el plazo para que las organizaciones políticas logren su inscripción formal y queden habilitadas para participar en los comicios del próximo año.

Fechas clave del cronograma electoral del JNE

Con las agrupaciones políticas ya en carrera, el siguiente paso en el calendario será el armado de alianzas. El 2 de agosto de 2025 es la fecha límite para que los partidos que deseen ir en bloque presenten su solicitud formal ante el JNE. Pero hay un detalle importante: no basta con solicitarla. Para efectos legales, las alianzas deberán estar registradas en el ROP a más tardar el 12 de mayo de 2025 es decir, tres meses antes de este último plazo. Si no están registradas para entonces, no podrán participar como tal en los comicios.

Luego, el 14 de octubre se cerrará el padrón electoral. Esta es la fecha límite para que los ciudadanos actualicen sus datos ante el Reniec. Quienes no lo hagan antes de esa fecha votarán con la información vigente en ese momento: dirección, distrito, local de votación. Será también el padrón que determine quiénes están habilitados para sufragar tanto en el Perú como en el extranjero.

A fines de ese mismo mes, el 31 de octubre, vence el plazo para la inscripción de precandidaturas. Es decir, los partidos deberán haber definido internamente quiénes competirán en las elecciones primarias. Esta etapa será clave para ordenar la oferta electoral y evitar conflictos dentro de las propias agrupaciones y esencial para conocer quiénes se sumarán en la carrera electoral.

Las elecciones internas se desarrollarán en dos jornadas. El 30 de noviembre se realizará la elección de delegados, modalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas y que, en los últimos procesos, ha sido la fórmula preferida por los partidos. A través de esta vía, los afiliados eligen a un grupo de representantes que, posteriormente, definirán las candidaturas oficiales.

Ese segundo momento llegará el 7 de diciembre, cuando los delegados elegidos definirán —de manera formal— las fórmulas presidenciales, listas al Congreso y postulaciones al Parlamento Andino. Desde esa fecha, los partidos contarán con candidaturas ya cerradas de cara a la inscripción oficial.

Esa inscripción ante los Jurados Electorales Especiales deberá concretarse antes del 23 de diciembre de 2025. Ese día se cierra el plazo para presentar oficialmente las fórmulas y listas, y también marca el cierre del ROP. A partir de allí, empieza la fase de fiscalización: revisión de hojas de vida, tachas, exclusiones y apelaciones.

Las próximas elecciones electorales

Finalmente, el 12 de abril de 2026 se llevará a cabo la jornada de elecciones generales. Ese día, millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, a los vicepresidentes, vicepresidentes, congresistas, representantes ante el Parlamento Andino y —como novedad— senadores, debido al restablecimiento del sistema bicameral aprobado por el Congreso en 2023.

En este nuevo diseño legislativo, el Congreso se dividirá en dos cámaras: una de diputados, con representación proporcional por región, y una de senadores, con representación nacional. El número total de congresistas se mantiene en 130, pero se distribuirán en 60 senadores y 70 diputados. Esta modificación cambiará no solo la composición del Legislativo, sino también las estrategias de campaña y los perfiles de candidaturas.

En caso de que ningún candidato presidencial logre más del 50% de los votos válidos, se convocará a una segunda vuelta presidencial para el 7 de junio de 2026, entre los dos postulantes más votados en la primera vuelta.