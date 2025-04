RMP sobre cirugía de Dina Boluarte : "Lo que se haga en la cara es su problema, ella tenía que notificar al Congreso"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de 'Sin guion', se refirió al caso de las cirugías de la presidenta Dina Boluarte, luego de que se revelara que la mandataria solicitó al Poder Judicial no aceptar el pedido de la Fiscalía para levantar su secreto médico. Esta medida podría permitir conocer los detalles de la intervención quirúrgica a la que se sometió en junio de 2023.

En ese sentido, Palacios resaltó que el problema de Boluarte no radica en haberse sometido a una operación en el rostro, sino en no haber informado al Congreso, ya que, al estar en una intervención, habría permanecido inconsciente e imposibilitada de ejercer la presidencia del país.

"Dina Boluarte le dio un mensaje al país diciendo que la operación era de carácter médico para mejorar su respiración, no estético, y que iba a entregar al público toda la información sobre su operación. Ahora que todos sabemos que es mentira, le dice a su abogado que pida que no se autorice el levantamiento de su secreto médico. Nunca más importante que se levante, porque lo que la señora presidenta se haga en la cara es su problema, el problema es que ella tenía que notificar al Congreso, había una suspensión temporal del ejercicio de la presidencia de la República, no es un cargo cualquiera, a ella no le dio la gana de avisar", dijo Rosa María Palacios.

Como se recuerda, en un mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte declaró ante todo el país que renunciaría voluntariamente a su derecho a la confidencialidad médica y que entregaría su historial clínico. Sin embargo, sus acciones actuales evidencian que no cumplió lo prometido.

Dina Boluarte no quiere que se conozca su secreto médico

En otro momento, Rosa María Palacios resaltó la importancia del levantamiento del secreto médico de Dina Boluarte porque le permitirá al Ministerio Público investigar cuánto tiempo la jefa de Estado estuvo inconsciente, cuánto duró su internamiento, así como el postoperatorio. Es preciso resaltar que Boluarte es investigada por los presuntos delitos de abandono de cargo y omisión de funciones. El pasado 4 de abril, en una audiencia privada, la mandataria pidió de manera insistente al juez Juan Carlos Checkley no declarar fundado el pedido de la Fiscalía.

"El hecho concreto que es la Fiscalía tiene que averiguar y para eso necesita el récord médico. Será muy fácil de probar en esas circunstancias el abandono de cargo y por eso (Dina Boluarte) no quiere que se conozca el récord médico porque es la prueba, la pistola humeante de su falta", destacó la conductora de Sin Guion.