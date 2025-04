RMP sobre crisis por sueros defectuosos: "No solo es la crisis de salud, es la crisis moral del Congreso"

En la reciente edición de 'Sin Guion', Rosa María Palacios criticó el accionar del Congreso de la República y el Ministerio de Salud frente a la crisis que se vive a raíz de los sueros defectuosos distribuidos por Medifarma que han cobrado la vida de más de cuatro personas y al menos otras doce se encuentran en estado crítico.

Durante la reciente sesión de la Comisión de Salud, fueron invitados los familiares de la arquitecta Alejandra Landers, quien presenta muerte cerebral a causa del suero, quienes lamentaron que varios parlamentarios hayan abandonado la sala sin escuchar los casos.

Sobre esto, Palacios comentó que la crisis no solo se vive dentro del sector salud, sino que se presenta una crisis de moralidad dentro del Parlamento, al mostrarse indiferente ante la situación de las víctimas, quienes buscan ser escuchadas por las autoridades. "A veces es eso esa calidad humana la que te denota quién te está representando si no quería escuchar a los padres de esa joven, ¿para qué los invitan? No solo es la crisis en el sector salud, es la crisis moral que tiene el Congreso peruano", indicó.

Sobre la autorización del uso de sueros de Medifarma debido a la escasez

Ante el reciente decreto de emergencia del Ministerio de Salud donde se autoriza la compra de los sueros fisiológicos de Medifarma por la escasez del producto en el mercado, Rosa María Palacios indicó que era una preocupación que los asegurados y pacientes del Minsa reciban dicho medicamento pese al peligro latente que representa.

"¿Cuál es la garantía para el asegurado, para la persona que se atiende en el Minsa? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el 85% del suero comprado hoy en el sistema público es de Medifarma, se tendrían que botar por el caño", dijo.

Asimismo, recordó que existen otras soluciones a la escasez, como pedirle a los demás fabricantes del país aumentar su producción o en todo caso importar el medicamento.

¿Qué pasó durante la citación del ministro de Salud, César Vásquez, en el Congreso?

El último 1 de abril, la Comisión de Salud del Congreso del Perú citó al ministro de Salud, César Vásquez, para abordar la crisis generada por el suero fisiológico defectuoso producido por Medifarma. Durante la sesión, el ministro detalló las medidas que se están tomando ante la emergencia, incluyendo un decreto de urgencia para permitir el uso de sueros no defectuosos de Medifarma debido al desabastecimiento en el país. Sin embargo, también evidenció fallas en la notificación de los eventos adversos, lo que generó críticas por el retraso en el reporte de muertes vinculadas a estos productos.

Una de las decisiones más destacadas fue la destitución de la directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Sonia Marisol Delgado Céspedes, quien fue removida en vivo durante la sesión. Esta medida se tomó tras conocerse que Delgado tenía vínculos con empresas farmacéuticas que asesoraban para obtener registros sanitarios, lo que generó dudas sobre posibles conflictos de interés dentro de la entidad encargada de la regulación sanitaria.

Además, se realizó la convocatoria de una sesión extraordinaria para el 4 de abril, en la que se citó a los representantes de Medifarma, Sanna, SuSalud y Cenares con el fin de esclarecer las responsabilidades sobre la distribución del suero defectuoso.