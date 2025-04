Ministro de Justicia anuncia suspensión de la franja informativa: "No pretendía vulnerar la libertad de expresión"

Tras las críticas que recibió la propuesta del Ministerio de Justicia de imponer una 'franja horaria' a los medios de comunicación como parte de las medidas del Estado frente a la ola de extorsiones a nivel nacional. Eduardo Arana, representante de la cartera señaló que esta iniciativa no buscaba limitar la libertad de expresión.

“No obstante que la intención de la medida tenía como fin unir los esfuerzos de todos en beneficio de la seguridad ciudadana y en la lucha contra la criminalidad, y que de modo alguno pretendía vulnerar la libertad de expresión, en aras de nuestra vocación democrática procederemos a suspender la referida propuesta”, dijo en la conferencia de la PCM.

Arana señaló que esta decisión se toma luego de las recciones adversas que la propuesta generó en la ciudadanía y el rechazo rotundo del Congreso.

"A pesar de que la propuesta no ha sido sometida a ningún tipo de debate, que no existe una propuesta como tal, se ha recibido diversos comentarios anticipados. Que han generado una equivocada percepción de su verdadero propósito y que podría poner en tela de juicio la plena vocación democrática del Ejecutivo y sobre todo el estricto respeto a la libertad de expresión que el Gobierno defiende", enfatizó.

El ministro justificó el anuncio de la 'franja horaria' como parte de una estrategia en la cual se buscaba la ciudadanía esté informada de los resultados en la lucha contra la criminalidad, buscando la unidad de los diversos actores sociales. "El espíritu de esta propuesta que estaba enmarcada en que todos los actores de la sociedad debemos luchar unidos contra la criminalidad organizada y dar a conocer a la población las acciones del interés público, así como informar los resultados día a día", expresó.

Ante los cuestionamientos del cambio tan repentino y rápido de posición del Gobierno, Arana enfatizó en que la propuesta aún no había sido elaborara para ser presentada ante el Consejo de Ministros y que ya ha quedado en el olvido. "Lo que se anunció en el cuarto de guerrera del último domingo es una idea que tenía que elaborarse y luego presentarse al consejo. Esa idea ya no existe y desde el ministerio no se va a trabajar más", indicó.

¿De qué se trataba la propuesta de la 'franja horaria'?

El Ministerio de Justicia propuso la creación de una 'franja informativa' obligatoria para los medios de comunicación, con el objetivo de difundir información oficial durante los estados de emergencia. La propuesta contemplaba que esta franja tenga una duración de aproximadamente 40 minutos y sea emitida entre las 6:00 p.m. y las 11:00 p.m. Según el viceministro de Justicia, Juan Alcántara, la medida buscaba complementar la información estatal en un contexto en el que los medios públicos no logran llegar a toda la población.

Tras el anuncio, instituciones como la ANP (Asociación Nacional de Periodistas) y el CPP (Consejo de Prensa Peruana) rechazaron tajantemente la iniciativa, señalando que iba tras la libertad de expresión de los medios de comunicación y calificándola de un atentado contra la prensa.

Desde el Congreso, voceros de diferentes partidos mostraron su desacuerdo, señalando que el Gobierno no debe obligar a la prensa a transmitir su accionar, enfatizando que se cuentan con los recursos necesarios para mantener informada a la población de sus acciones. Algunos parlamentarios señalaron que se trataría de manotazos de ahogado frente a la creciente ola de criminalidad que aún no logran controlar.