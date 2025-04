Comisión de Ética tomará acciones contra Ernesto Bustamante por polémica frase contra mujeres científicas

La Comisión de Ética Parlamentaria, que preside Alex Paredes Gonzales (BMCN) anunció a La República que sí tomarán acciones contra el congresista fujimorista Ernesto Bustamante, quien dijo que las mujeres no tienen interés en ciencias por su "condición biológica". En menos de 24 horas enviarán un oficio al parlamentario para que se retracte por lo dicho, caso contrario iniciarán una investigación. Mientras tanto, Bustamante continúa ratificando su expresión.

"Vamos a evaluar, pero por norma le remitimos un documento para que nos haga una aclaración. Es lo que usualmente hacemos. Si aparece una información o cuestionamiento contra un congresista, le enviamos un documento para que ejerza su derecho a la defensa y aclare", indicó a este medio.

Ernesto Bustamante deberá responder en un plazo máximo de 72 horas

De acuerdo a la respuesta de Bustamante, la Comisión evaluará que decisión tomar. "Desde ya, sí vamos a actuar, pero primero debemos enviarle un oficio. Ya estamos recopilando todas las declaraciones que está dando sobre ese tema. Deberá brindar su descargo en un plazo de 48 a 72 horas. Él deberá responder y defenderse", indicó.

Asimismo, precisó que la reprochable frase también ha iniciado acciones desde la Comisión de la Mujer. "Él deberá reflexionar sobre sus acciones. Dentro del Código de Ética hay normas que hablan del respeto y la cortesía. Como peruanos también debemos ser respetuosos", mencionó.

Si bien ese es el proceso regular, Paredes explicó que la ruta cambiaría en caso un ciudadano o congresista presente una denuncia de parte por los dichos de Bustamante.

Ernesto Bustamante ratifica expresión contra las mujeres en la ciencia

Lejos de retractarse, el parlamentario anunció que no se disculpará, pues en ningún momento ha insultado a nadie y su opinión "es respetable". Así lo confirmó durante una entrevista en Exitosa cuando fue consultado por el tema.

"Yo no he insultado a las mujeres ni a ninguna mujer, al contrario, lo que quiero es que haya participación de las mujeres en base a su mérito. Hay magníficas mujeres que hoy están participando a nivel mundial, peruanas, pero esas mujeres están ahí por su mérito, no porque sean mujeres o usen falda", indicó.

Asimismo, se excusó diciendo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, pues se enmarcaron en una sesión que duró más de una hora.

Al escuchar esto, el periodista Nicolas Lúcar le preguntó directamente si pensaba disculparse. "(¿Tú no sientes que ayer dijiste algo inadecuado y tienes que pedir disculpas?) No, está en el contexto de lo que… No se ha escuchado todo. La sesión fue de una hora y media. Parecería que, en este momento, no hay interés de las mujeres en participar de las ciencias exactas. Son opiniones y las opiniones deben ser escuchadas y debatidas. Yo quiero un Perú con científicos hombres y mujeres, sin distinción de su sexo u orientación", declaró.

En ese marco, empezó a argumentar nuevamente su frase sustentando que se trata de una "opinión calificada". "Porque la manera como se debe escoger cuántos científicos hay no debe ser en función de sexo, género, etnia, lugar donde trabajan o nacieron. ¡No! Es en función de calificación individual. Me encantaría que haya mujeres científicas, pero (…) en ciencias exactas hay poca proporciones de mujeres que trabajan en matemáticas ¿por qué? Porque no se interesan", dijo.