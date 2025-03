El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la propuesta del Ejecutivo de modificar la Ley de Radio y Televisión para implementar una "franja informativa" obligatoria en los medios de comunicación. Durante una actividad oficial, el titular de la PCM señaló que el Gobierno no busca interferir en la labor periodística, sino "garantizar que la ciudadanía esté informada" sobre las medidas de seguridad adoptadas en los estados de emergencia.

"No tenemos la más mínima intención de dictar la pauta de la prensa, claro que no. De hecho, la participación de ustedes aquí es una muestra exacta de que tenemos una prensa libre. No tengo que decirles cuando me dedican a mí portadas o artículos tampoco, jamás. Hemos iniciado un proceso de rectificación y aclaración", manifestó Adrianzén.

Gobierno de Boluarte exige difundir supuestas acciones contra el crimen

Asimismo, sobre la norma, el jefe del Gabinete minimizó las críticas y reiteró que la medida solo busca 'mejorar la difusión de información en el marco de los estados de emergencia'."Creemos que la lucha contra la delincuencia es tarea de todos, y por eso invitamos a los medios a colaborar con la visibilización de nuestras acciones", expresó,

No obstante, las declaraciones de Adrianzén se suman a un discurso que el gabinete ministerial vino repitiendo -cada vez más insistente- en que los medios "colaboren" con la difusión de operativos policiales. Como el ministro de Salud, César Vásquez, quien incluso sugirió que la cobertura mediática de las capturas de delincuentes podría influir en las decisiones de los fiscales y en la conducta del crimen organizado.

"Ayúdennos a difundir las capturas diarias. Si el delincuente ve todos los días que estamos capturando y desarticulando bandas, y que los fiscales están liberándolos, los fiscales van a pensarlo dos veces antes de liberarlos, los delincuentes no van a querer delinquir, se van a ir a otro lado", señaló a la prensa.

Buscan imponer difusión obligatoria de actividades del Ejecutivo en medios durante estados de emergencia

El domingo 30 de marzo, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció durante la sesión del Cuarto de Guerra que propondrá un proyecto de ley que obligaría a los medios de comunicación a transmitir las actividades relacionadas con los estados de emergencia, como parte de una "franja informativa".

Esta franja tendría como objetivo difundir las acciones del Ejecutivo en su lucha contra la criminalidad, buscando reforzar la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia. Arana detalló que este proyecto modificaría la Ley de Radio y Televisión para establecer esta obligación durante los estados de emergencia.

En la misma sesión, la presidenta Dina Boluarte instó al Congreso a aprobar una ley que defina el terrorismo urbano, a la vez que criticó a la prensa por 'no cubrir adecuadamente' los operativos policiales del Gobierno. Y señaló que deberían hacer un 'esfuerzo' por transmitir las acciones conjuntas del Ejecutivo, la Policía y las Fuerzas Armadas en beneficio de la población, ignorando su rol independiente de no ser voceros del Gobierno.