El Supremo Tribunal Federal de Brasil, vía el ministro (juez supremo) José Antonio Dias Toffoli, declaró la nulidad absoluta de todos los procesos seguidos a Antonio Palocci, dirigente del Partido de los Trabajadores y ex ministro de Hacienda del primer gobierno de Lula da Silva, en relación con los procesos del caso Lava Jato.

Dias Toffoli consideró que Palocci fue objeto de una conducta conspirativa "con objetivos políticos” entre el ex juez federal Sergio Moro y los miembros del Ministerio Público de Curitiba, encabezados por Deltan Dallagnol. Esa conducta, en opinión del magistrado supremo, ignoró el sistema adversarial, la defensa amplia y la propia institucionalidad del Ministerio Público y el Poder Judicial, perjudicando los derechos del investigado.

La resolución de la justicia brasileña que, amplía lo ya resuelto respecto de Marcelo Odebrecht y José Leo Pinheiro, podría tener repercusiones en los procesos en el Perú relacionados en el caso Lava Jato. Además de la nulidad de las pruebas y sentencias, el juez supremo brasileño cuestiona diversas actuaciones judiciales y fiscales.

Entre esas actuaciones menciona que el juez levantó la confidencialidad de una declaración de Palocci en el acuerdo de delación premiada, menos de una semana antes de las elecciones presidenciales de 2018, lo cual habría tenido el objetivo de perjudicar a uno de los candidatos. Además, el uso de la prisión preventiva para obtener una declaración o una colaboración eficaz. El juez sustenta su decisión en los mensajes compartidos por Moro y Dallagnol durante todo el proceso de Lava Jato, que se conocieron a raíz de la operación "Operación Spoofing".

"Dichos diálogos permitieron confirmar que nunca hubo imparcialidad por parte del ex magistrado. El diálogo directo entre la Corte y el Ministerio Público fue constante, con el ex juez asumiendo la posición de “líder” de la Lava Jato – por lo tanto, de acusador –, dictando verdaderamente el curso de la operación y comandando las acciones del Ministerio Público Federal", explica Dias Toffoli

"La necesaria lucha contra la corrupción -prosigue- no autoriza al inspector ni a la policía a desobedecerla, y es lamentable que esta conducta, debidamente identificada en los diálogos de la Operación Spoofing, haya resultado en nulidad, con enormes pérdidas para Brasil. En otras palabras, lo que podía y debía haberse hecho conforme a la ley para combatir la corrupción se hizo de forma clandestina e ilegal, equiparando al Ministerio Público con los acusados ​​en la fosa común de conductas tipificadas como delito".

En otro momento anota: El magistrado Sérgio Moro y los miembros del grupo tarea de la Operación Lava Jato afectaron no solo a Marcelo Odebrecht, sino también a Antonio Palocci, quien también tuvo sus derechos fundamentales al debido proceso, al contradictorio y a la amplia defensa violados por la "conspiración con objetivos políticos” que realizaron el ex juez federal y los miembros del Ministerio Público de Curitiba para perjudicar a toda costa al actual presidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores.

"Antonio Palocci fue un tema recurrente y las ilegalidades cometidas contra él fueron innumerables. Esto porque el peticionario era un miembro de alto rango del Partido de los Trabajadores y, a los ojos del grupo de trabajo, sería un “paso” importante para posibilitar el avance de la persecución contra ese grupo político y Luiz Inácio Lula da Silva".

Al respecto, la resolución judicial destaca que se promovió la incautación no solo de los bienes de Antonio Palocci, sino también de su hija y de su hijastra, "como si no fueran suficientes los cuantiosos embargos personales y de su empresa, "Projeto Consultoria", es más, en un proceso en el que no se cuestionaba el origen de los fondos recibidos, por lo que era un posible un embargo en el futuro.

"Las estrategias previamente pactadas entre el magistrado y el Ministerio Público eran una fórmula de éxito desconocida para el público en general, pero que, en lo particular, implicaron asesorías, intercambio de información confidencial, entre otras estrategias que simplemente aniquilaban el derecho a la defensa, como lo revelan los diálogos obtenidos en la Operación Spoofing".

El Supremo Tribunal Federal transcribe diversos párrafos de las conversaciones entre el juez y los fiscales. "Deltan, la PGR, después de nuestra conversación, cambió de opinión y ya hizo la petición de los Santana en la misma petición, lo que agiliza un poco las cosas. Me pidieron que le envíe los términos del acuerdo, pero que no dé acceso a la defensa y, alternativamente, si el STF entiende que debe dar acceso, proceder de esa manera. Prometieron proporcionar hoy los números de petición y caso", le escribió el juez Moro al grupo de Tarea de Lava Jato.

A partir de esos datos, el juez concluye que "no hay duda que el ex juez Sergio Moro coordinó directamente con miembros del Ministerio Público Federal las acciones que serían tomadas o atendidas en el proceso penal contra el peticionario. "En concreto, en los diálogos reseñados anteriormente, el ex Magistrado, el 24/05/2017, advierte al ex fiscal Deltan Dallagnol sobre una sentencia que había emitido y "delineó" lo que debía (o no debía) hacer el MPF en la acción penal contra Palocci, incluso en relación a documentos reservados que sólo estaban siendo tramitados en el Supremo Tribunal Federal", reseña el magistrado.

Al anular los procesos contra Antonio Palocci el juez supremo federal anota que el ex ministro de hacienda no fue condenado en ninguno de los 7 casos derivados de la operación Lava Jato. Solo sigue en trámite una acción penal electoral donde