Gustavo Adrianzén se enoja y concluye conferencia tras pregunta sobre contradicciones de Dina Boluarte en Mikonos

Luego de que una periodista le consultara sobre el cambio del jefe del Grupo Terna y las diferentes versiones dadas por la presidenta Dina Boluarte y el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, sobre la estancia de la mandataria en el condominio Mikonos; el primer ministro, Gustavo Adrianzén no ocultó su molestia y volvió a llamar de "cantaleta" el que la prensa vuelva a tocar el mismo tema.

"Lo que yo sé es que la señora presidenta estuvo en la Urbanización Mikonos. No le puedo decir ni de donde vino, ni a que hora llegó, ni a que hora se fue ni con quien se entrevistó porque forma parte de la reserva que debemos de tener porque se trata de la presidenta de la República", indicó Adrianzén. Esto se contradice a lo mencionado, horas previas por el vocero presidencial, quien dijo: “La presidenta, el día que es materia de estas informaciones, estuvo en las jurisdicciones del sur de Lima. Nunca se dijo que estuvo en esta residencia Mikonos”.

Adrianzén se enoja y vuelve a llamar "cantaleta" las preguntas sobre la presencia de Dina en Mikonos

De forma sarcástica y en tono burlesco, Adrianzén dijo: "No podemos estar yendo por ahí preguntando ¿a dónde se ha ido? o ¿con quién se ha reunido?. Yo ya les he dicho que la presidenta tiene una coraza de seguridad distinta a la que yo tengo, a la que tiene cualquiera de los ministros. No se puede brindar información sobre las actividades que ella hace", detalló.

Asimismo llamó de "cantaleta" las repetidas preguntas sobre el Cofre presidencial y la presencial de Boluarte en la Urbanización Mikonos, pero no respondió sobre la contradicción entre lo declarado por el vocero Fredy Hinojosa.

Rutas de Lima desmiente a Dina Boluarte sobre su retorno a Mikonos

La Comisión de Fiscalización presidida por el congresista Juan Burgos continúa con sus investigaciones relacionadas con el uso del Cofre presidencial durante el pasado mes de febrero, el cual fue visto en las inmediaciones del condominio Mikonos, lugar donde semanas antes se realizó un operativo para capturar al prófugo Vladimir Cerrón.

De acuerdo con lo declarado por Rutas de Lima ante la mencionada comisión, el auto presidencial pasó con la comitiva por los diferentes peajes del sur de Lima, el 24 de febrero, mientras que el pasado 25, a su regreso figura que solo pasó un auto.

"Además, ella dijo que otra comitiva la recogió el pasado 25 de febrero", expresó el relator de la Comisión, sobre la versión que dio la jefa de Estado respecto a la escolta que la acompañó 'con todos los motorizados' al retorno de Mikonos.