RMP sobre golpe de Estado de Pedro Castillo: "Su estupidez es gigantesca"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, ser refirió a las declaraciones del exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, quien tras declarar en el juicio oral contra Pedro Castillo, mencionó que el expresidente debería estar preso por "estúpido" y no por los presuntos delitos de rebelión o conspiración. En ese sentido, Palacios recordó el golpe de Estado que anunció Castillo tras brindar un mensaje a la nación el pasado 7 de diciembre del 2022 y calificó como una "estupidez" que el exjefe de Estado haya tomado esa decisión sin contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

En consecuencia, la Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de cárcel contra Castillo por los supuestos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, así como su inhabilitación de la función pública por un periodo de 3 años y 6 meses. Además, el Ministerio Público solicitó una reparación civil por más de S/64 millones.

"Bueno, si hubiera cárcel por ser estúpido, todo el Perú estaría preso, todos hemos hecho alguna estupidez en la vida. La estupidez de Pedro Castillo es gigantesca y muchos creemos que ni siquiera hoy tiene plena conciencia de la barbaridad que hizo leyendo el mamarracho de mensaje que le había preparado Aníbal Torres. O sea, ¿en qué cabeza das un golpe estado si no tienes apoyo militar?", cuestionó Rosa María Palacios.

RMP cuestiona la defensa de Pedro Castillo

Por otro lado, la conductora de Sin Guion comentó sobre la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, luego de que se declaró en huelga de hambre y tuviera calificativos contra los magistrados que dirigen la audiencia del juicio oral en su contra, lo que conllevo que su abogado Edgar Callahualpa renunciará a su defensa por las faltas de respeto a los jueces.

En ese sentido, Rosa María Palacios indicó que, como consecuencia de la actitud del expresidente y no contar con un letrado que lo defienda en las audiencias, el veredicto final de los jueces será en su contra y terminará siendo condenado

"¿Tiene abogado o no tiene abogado? ¿O su estrategia es ir a las audiencias sin abogado para decir: no tengo abogado y luego las audiencias si tiene abogado? No le va a ir bien a Pedro Castillo con esta estrategia, de verdad que no le va a ir bien, porque al final del día lo que va a pasar es que lo van a condenar y no por una estrategia sólida sino porque está muy mal defendido", dijo.

"Si es que él cree que puede liderar su propia defensa, la verdad, francamente, deberían poner los 4 años por estúpido, como dice el general Bobbio", agregó.