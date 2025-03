RMP sobre anuncio de huelga de hambre de Pedro Castillo: "Es poco creíble y termina siendo una farsa"

Rosa María Palacios en 'Sin guion' se refirió al anuncio del expresidente Pedro Castillo anunció que acatará desde este 10 de marzo una huelga de hambre por "las injusticias que se vienen cometiendo" en su contra. La decisión del exjefe de Estado se dio a conocer por medio de una carta escrita a mano, desde el penal de Barbadillo donde se encuentra recluido, y publicada en su cuenta oficial de X.

"Pedro Castillo dio un golpe de estado, todos los vimos, una persona puede estar 3 minutos sin aire, 3 días sin agua y 3 semanas sin comer, como máximo y estar 3 semanas sin comer aún bebiendo agua puede generar condiciones médicas serias (...) parece que Castillo se declara en huelga de hambre en un sentido poético, por eso es que es poco creíble y termina siendo una farsa", sostuvo.

Además, fue crítica al reciente discurso que dio Keiko Fujimori denunciando el supuesto fraude que se dieron en las elecciones generales pasadas cuando le tocó competir en segunda vuelta contra el expresidente Pedro Castillo y por el cual impugnaron miles de actas y nunca pudieron demostrar que hubo tal fraude.

"Hubo un evento para celebrar los 15 años de fundación de Fuerza Popular e insistió que en el 2021 perdió porque le robaron los votos (...) y ella se quiere presentar al próximo proceso electoral, en el que si pierde volverá a hacer lo mimos, ella cree que en el 2016 también ganó y todo el daño que acarreó ella al Perú, el fraudism es pernicioso para la democracia, usó a sus 79 congresistas para traerse abajo a un Gobierno", comentó RMP.

Asimismo, Palacios, mostró su preocupación por el siguiente proceso electoral del 2026, teniendo en cuenta que Keiko Fujimori sería candidata y podría aludir a un "fraude" de no ganar para poder obstaculizar el proceso.

"De todas las mesas que impugnaron, trampa debía hacer Keiko para poder ganar en mesa, todo se basó en mentira, ella no podía creer que por tercera vez hubiera perdido contra un profesor rural que no sabia expresarse y que no sabía nada del sector público y aún así le ganó. Esa es la verdad. Nos preocupan las elecciones que vienen porque están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de hacerse del poder", criticó.