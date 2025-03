La congresista Susel Paredes, miembro del Bloque Democrático, reveló documentos que prueban que todos los parlamentarios tenían conocimiento de la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Sin embargo, algunos legisladores como Flavio Cruz y Américo Gonza, ambos de Perú Libre, mintieron y alegaron que no vieron la documentación y, por eso, no habían firmado.

Al respecto, Paredes no tuvo mejor idea que compartir, a través de sus redes sociales, los 129 oficios que hizo llegar a todos los congresistas, lo que demuestra que muchos de ellos se inventaron excusas en el último Pleno del Congreso (jueves 6 de marzo), cuando Susel buscaba las 33 firmas necesarias para presentar su iniciativa, ya que solo tiene 32 rúbricas hasta el día de hoy; es decir, solo le falta una firma para poder presentar formalmente la moción de censura contra Santiváñez por el incremento de inseguridad en el país.

Entre los 98 congresistas que se rehúsan, hasta el momento, en firmar la moción destacan las principales cabezas de la bancada de Alianza para el Progreso como María Acuña, Eduardo Salhuana y Segundo Acuña entre otros; mientras que, en Perú Libre, saltan los nombres de los referentes Waldemar Cerrón, Flavio Cruz y Américo Gonza. En tanto, el fujimorismo no se queda atrás y "figuras" como Alejandro Aguinaga, Rosangella Barbarán, Martha Moyano, Arturo Alegría y Cruz Zeta, tampoco respaldan la propuesta de Paredes.

A ello se suma que Renovación Popular junto Acción Popular, Podemos, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú, Honor y Democracia son los otros grupos que no apoyan la moción de censura.

Uno de los comportamientos que viene generando críticas es de la congresista Amuruz de Avanza País, quien dijo estar dispuesta a firmar, pero se sigue excusando en afirmar que no recibió el documento de la moción.

"He estado un poco mal de salud y no me han enviado el documento (…). Voy a solicitarlo en estos momentos, porque no me ha llegado a mi despacho y apenas lo tenga, si aún faltan las firmas, no tengo problema alguno en firmarlo", excusó Amuruz.

Ante la falta de apoyo de sus colegas, la legisladora Paredes cuestionó que Santiváñez concurra frecuentemente al Congreso para reunirse con los parlamentarios, en vez de elaborar planes para luchar contra el crimen organizado.

"Todo el tiempo está en el Congreso, lo invitan, se reúne, está en mesas de trabajo, pero lo que tiene que hacer es liderar las acciones de inteligencia para luchar contra el crimen organizado, no haciendo política en pasos perdidos. Si llegara a conseguir las 33 firmas, no creo que consiga las firmas para censurarlo, pero está una respuesta concreta: la mayoría congresal protege a Santiváñez", expuso Susel Paredes.

Juan Santiváñez: ministro cada vez es más cuestionado

La moción de censura contra el ministro del Interior se debe a su "incapacidad y falta de liderazgo", según la congresista Paredes. También se cuestiona que, pese a que la ola de criminalidad en el país crece, el ministro tiene otras prioridades como su reciente viaje a Bélgica o sus procesos de investigación con la Fiscalía.

Antes de su viaje al exterior, el lunes 3 de marzo, su vivienda fue allanada en el marco de una investigación por el presunto abuso de autoridad. Mientras esto ocurría, la presidenta Dina Boluarte salió en defensa del ministro, rechazó la intervención de la Fiscalía y aprovechó su discurso para atacar al periodista Gustavo Gorriti. Como si no fuera suficiente, horas después, el ministro Santiváñez se fue de viaje rumbo a Bélgica y Países Bajos, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado una orden para impedir su salida del país.

Ante esta situación, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional ha decidido reprogramar la audiencia sobre el impedimento de salida del país de Juan José Santiváñez para el viernes 14 de marzo. Esta responde a un reclamo del abogado del titular, que argumentó que no se le notificó de manera clara y legible sobre ciertos documentos presentados por la Fiscalía, los cuales considera fundamentales para ejercer su derecho a la defensa.

