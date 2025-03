Durante el debate en el Pleno del Congreso del 12 de marzo sobre la declaración del Tren de Aragua como organización terrorista, los congresistas Guillermo Bermejo y Alejandro Cavero protagonizaron un fuerte intercambio de palabras, lo que llevó a la lectura del artículo 61 del Reglamento del Congreso, referente a la disciplina parlamentaria.

En medio del debate, Bermejo exponía su postura sobre el Tren de Aragua cuando señaló que "algunos tomaban el camino fácil del insulto, del adjetivo" para argumentar. Inmediatamente, Cavero, sintiéndose aludido, lo interrumpió y preguntó: "¿Dónde está el insulto?". Ante esto, Bermejo cuestionó su actitud y respondió: "¿Me he referido a usted? ¿Lo he aludido nuevamente? Está muy susceptible, ¡yo no sé qué le pasa!". En respuesta, el vicepresidente del Congreso exigió respeto y pidió centrarse en el tema en discusión: "Pido respeto y pido, por favor, que solo se refiera al tema puntual".

Al finalizar, Bermejo reclamó que el incidente había reducido su tiempo de intervención. Por su parte, Cavero dejó la dirección de la Mesa y se retiró, cediendo el puesto a Eduardo Salhuana, quien observaba el incidente con una sonrisa antes de retomar el debate en el Pleno del Congreso.

Congreso aprueba ley anti ONG

En la misma sesión y con 81 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó la ley que busca supervisar y restringir el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y sus actividades. Solo 16 congresistas votaron en contra de esta medida, mientras que 4 optaron por la abstención.

La norma fue respaldada por Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia, es decir, todo el bloque que domina el Congreso y respalda al gobierno de Dina Boluarte. Las únicas bancadas que se opusieron fueron las de izquierda: Juntos por el Perú, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular.