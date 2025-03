RMP asegura que denuncia del MIMP a Gustavo Gorriti carece de sustento: "No tiene nada de acoso político"

Rosa María Palacios en 'Sin guion', criticó la denuncia del Ministerio de la Mujer al periodista de IDL-R, Gustavo Gorriti, quien usó una metáfora para defenderse de Dina Boluarte en un video publicado en su página.

"Ni siquiera sé si eso existe en el Código Penal porque si existiera estuve perdiendo mi tiempo, tengo para meter preso a medio Perú, ¿tienes idea de la cantidad de insultos que una mujer sufre en este trabajo? Hace poco vimos a Clara Elvira Ospina, pero así como ella, yo , Juliana Oxenford somos violenta y permanentemente insultadas, no existe Ministerio de la Mujer que nos defienda. Lo que dijo Gorriti no tiene nada que ver sobre acoso político (...) vamos a ver qué tan rápido archiva la Fiscalía semejante mamarracho", sostuvo.

Asimismo, se refirió a la reciente aprobación por insistencia de la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, luego de que Dina Boluarte la observara en el último día antes que se fueron de vacaciones para que no haya oportunidad de que la pudieran debatir en el Pleno.

"Durante varios meses los delincuentes tuvieron esa ventaja en el Perú y hay que recordar por qué, primero porque el Congreso la derogó, segundo Dina Boluarte se demoró 15 días en observar el proyecto para que el Congreso no tuviera oportunidad de aprobarlo porque se iban de vacaciones y no quisieron interrumpirlas para debatir en el Pleno", comentó.

Entrevista a Gloria Montenegro

RMP comentó que una presidenta mujer se supondría que tendría cierta sensibilidad con los problemas de las mujeres en el Perú, en temas como educación, debido a que las mujeres con educación superior no llega a donde tiene que llegar. Y la brecha salarial es de 24%, es decir, una mujer con los mismo estudios y credenciales que un hombre, gana menos. Ante esto Gloria Montenegro, exministra de la Mujer, señaló que a pesar de tener una mandataria no hubo avances necesarios en materia de género en el país.

"Es sumamente urgente, pero Dina Boluarte siendo la primera presidenta mujer no ha hecho nada por las mujeres, hay un retraso en la agenda de género, el problema sigue, lo más delicado, niñas con VIH SIDA. Un Minsa que no es capaz de sancionar a quienes no entregan el kit de emergencia y no llegan los retrovirales, muy injusto, es retroceder", concluyó.