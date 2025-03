RMP sobre el blindaje al ministro Juan Santiváñez: "Este Congreso no lo tocará ni con el pétalo de una rosa"

En una nueva edición de 'Sin guion', la periodista Rosa María Palacios hizo hincapié que a pesar de que diariamente se registran 6 asesinatos por sicarios, el Congreso continúa aplazando el debate de la ley que busca restituir la detención preliminar. Dicha norma fue observada por el Ministerio del Interior, que es presidida por el polémico Juan José Santiváñez, quien viene siendo protegido por diversas bancadas del Congreso.

De acuerdo con la conductora, la denuncia constitucional contra Santiváñez por haber mentido en el programa 'Cuarto Poder' terminará siendo archivada. "Yo creo que Alex Paredes lo sabe, si no no la presentaría. Y la van a archivar más rápido que volando porque dijo que no sabía quién le había pasado el texto del reportaje. No creo que este Congreso toque ni con el pétalo de una rosa al señor Santiváñez".

Para justificar su hipótesis, mencionó la moción de censura contra Santiváñez promovida por Susel Paredes, quien no pudo lograr las 33 firmas requeridas de los 130 parlamentarios. Además de contar con el apoyo del actual Ejecutivo, pues recientemente Gustavo Adrianzén defendió a quien en el pasado fue su socio, precisando que no ve necesario que el ministro del Interior renuncie.

Congresistas no firmaron tras reunirse con Santiváñez

Una investigación de La República, basada en el portal de transparencia del Ministerio del Interior, reveló que 21 congresistas sostuvieron reuniones con el titular del sector, Juan José Santiváñez, entre el 6 de enero y el 3 de marzo, en medio de los cuestionamientos en su contra.

Entre las bancadas con mayor presencia en estos encuentros figuran Fuerza Popular (6), Acción Popular (4), Somos Perú (4), Bloque Magisterial (3), Perú Libre (2) y Alianza para el Progreso (2), además de un congresista no agrupado.

Asimismo, congresistas de otras bancadas que no han firmado la moción contra Santiváñez también se reunieron con él, pese a que algunos de sus compañeros sí respaldan la medida. En este grupo se encuentran legisladores de Podemos Perú (4), Juntos por el Perú - Voces por el Pueblo (1), Avanza País (1) y Renovación Popular (1).