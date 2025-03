Juan Santiváñez y Yessenia de la Cruz viajaron 3 veces al extranjero

Un colaborador eficaz aseguró que Santiváñez tuvo una relación extramatrimonial con De la Cruz, pero el ministro respondió que no es cierto y está casado desde hace 20 años. Foto: La República

Un colaborador eficaz aseguró que Santiváñez tuvo una relación extramatrimonial con De la Cruz, pero el ministro respondió que no es cierto y está casado desde hace 20 años. Foto: La República

Un colaborador eficaz declaró ante la Fiscalía de la Nación que el ministro del Interior, Juan Santiváñez Antúnez, para evitar una incautación dispuesta por las autoridades, entregó una computadora personal y un dispositivo electrónico a Yessenia de la Cruz Rivas, una mujer de su extrema confianza que administra el estudio de abogados de Santiváñez y con la que mantendría una supuesta relación sentimental, según el mismo testigo.

“Tengo conocimiento de que Juan José Santiváñez le habría pedido a inicios de este año 2025 a Yessenia Stefany de la Cruz Rivas que oculte su computadora personal y iPad personal por cuanto en su contenido tiene información que podría perjudicarlo, y le solicita ello en razón de la confianza que le tiene a Yessenia de la Cruz por la relación sentimental extramatrimonial que hasta la fecha mantienen”, manifestó el colaborador eficaz, según informo el dominical ‘Cuarto poder’.

El titular del Interior lo desmintió todo.

“La fiscal de la Nación (Delia Espinoza) estaría utilizando una cortina de humo para tapar todas sus cuestiones”, afirmó.

“Las declaraciones de un testigo protegido en este caso, antes de generar cualquier tipo de medida, como una medida de allanamiento o la que sea, tienen que ser corroboradas”, arguyó.

“Yo no tengo ninguna relación extramatrimonial con ninguna mujer, más que mi esposa. Tengo 20 años de casado, tres hijos producto de ese matrimonio y hasta el día de hoy estamos juntos y ella me acompaña”, apuntó.

Según el registro de sus movimientos, Juan Santiváñez y Yessenia de La Cruz la primera vez salieron y regresaron del país con un día de diferencia y hacia el mismo destino. En la segunda y tercera ocasión, abandonaron y retornaron a Lima en los mismos días. Extrema cercanía. Foto: La República

Pero lo que no ha mencionado el ministro Santiváñez son los tres viajes que hizo al exterior con Yessenia de la Cruz Rivas en 2022. Según el registro migratorio de Santiváñez y De la Cruz, salieron y entraron juntos al país en dos oportunidades, y en una ocasión viajaron en diferentes fechas, pero coincidieron en el mismo país como destino.

En efecto, como indica el movimiento migratorio de cada uno (ver facsímiles), primero salió con destino a México, Yessenia de la Cruz, el 14 de enero de 2022. Al día siguiente, 15 de enero, también al país azteca viajó Santiváñez.

Regresaron por separado.

Santiváñez retornó desde México el 21 de enero. Y Yessenia de la Cruz le siguió el 22 de enero del 2022, también de México.

En esa época, Yessenia de la Cruz administraba uno de los estudios de abogados de Santiváñez.

Juan Santiváñez y Yessenia de la Cruz salieron con rumbo a Panamá el 7 de abril del 2022 y regresaron de México el 14 del mismo mes.

El siguiente vuelo lo hicieron de nuevo juntos.

Partieron para México el 18 de febrero del 2022 y regresaron de España el 4 de marzo del 2022.

Juan Santiváñez y Yessenia de la Cruz registraron un tercer viaje con dirección a Panamá el 7 de abril del 2022 y registraron el retorno el 14 de abril del 2022 desde México.

En la declaración jurada de intereses, Santiváñez reportó que entre 2022 y 2023 laboró en SM Consultores Legales, que administraba Yessenia de la Cruz.

La Fiscalía de la Nación logró una orden judicial de allanamiento e incautación para el lunes 3 de marzo, que incluía la residencia del ministro Santiváñez en La Molina, su despacho en Córpac, San Isidro, y dos viviendas de Yessenia de la Cruz, una en Barranco y la otra en Villa El Salvador.

La incorporación de los inmuebles de De la Cruz en el plan de intervención de la Fiscalía de la Nación prueba la significancia de la administradora en la investigación que se le sigue a Santiváñez, a partir de los audios que reveló el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, Culebra.

Este exoficial de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) grabó conversaciones con su examigo Juan Santiváñez, en las que este menciona la supuesta protección de Palacio de Gobierno al prófugo Vladimir Cerrón.

También se le escucha decir a Santiváñez que la presidenta Dina Boluarte lo presionaba para cerrar la Diviac, cuyos efectivos encabezados por el coronel PNP (r) Harvey Colchado Huamaní allanaron la residencia de la jefa de Estado como parte del caso de los relojes Rolex, y fueron los que detuvieron a su hermano Nicanor Boluarte, como parte del caso Los Waykis en la Sombra.

Los viajes al exterior que hizo Juan Santiváñez con Yessenia de la Cruz señalan que no se trataba de una simple administradora de su estudio de abogados, sino de una persona de mayor confianza. Debido a que se encuentra en el exterior, no fue posible contactar al ministro del Interior. Mientras que el número telefónico acreditado a nombre de Yessenia de la Cruz no respondió a las llamadas ni a los mensajes de este diario.

Trabajaron juntos por lo menos 4 años