Dina Boluarte no asistirá a declarar a la Fiscalía este miércoles 15 por caso Cofre

Dina Boluarte no asistirá a la citación que la Fiscalía de la Nación le programó para el miércoles 15 de enero a las 9 de la mañana, en el marco de las investigaciones por el uso del vehículo presidencial, conocido como "cofre", y el presunto encubrimiento ejercido a favor del prófugo Vladimir Cerrón.

Al respecto, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, justificó la decisión de que Boluarte Zegarra no acuda a dar su declaración sobre el caso y apeló a un tema relacionado con el plazo en el que la Fiscalía solicitó la ampliación de la investigación, descartando que la negativa sea por decisión propia.

"No es que la presidenta no desea acudir o que quiere evadir. Le pedimos (al Ministerio Público) que nos convoque dentro del plazo, y no lo hizo. Por consecuencia, no podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez supremo de investigación preparatoria, a través de una audiencia, nos rechaza la posición, por supuesto que asistiremos", expresó Portugal para RPP.

Asimismo, la defensa legal de Dina Boluarte resaltó que, como investigada, la jefa de Estado ya acudió en otras oportunidades a las citaciones que la Fiscalía le haya programado, en referencia a la declaración que dio recientemente por la investigación en su contra sobre el presunto abandono de cargo tras ser sometida a una cirugía nasal.

"La presidenta de la República, el día de ayer, acudió a su quinta declaración como investigada, y en todas las citaciones del Ministerio Público, en el marco de una investigación con plazo vigente, acudió. (...) En este caso de la cirugía no nos citaban y le dijimos al Ministerio Público, a través de un mensaje a la nación, que nos convoque, al igual que en el caso Cofre", agregó.