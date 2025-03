Pedro Castillo se pronuncia en el inicio de su juicio y ratifica que rechaza acusación: "Que se haga de conocimiento mi escrito"

El expresidente Pedro Castillo aparece en la audiencia del inicio del juicio oral en su contra. A pesar de que indicó que no participaría, mediante un escrito que ha sido publicada a través de redes sociales, se presentó y recalcó no tener abogado.

"Ayer hice llegar a esta sala un escrito. No, no tengo (abogado). Y quisiera que se haga de conocimiento al país en este momento sobre mi escrito. He venido a rectificarme en eso", señaló durante su identificación en la audiencia.

Pedro Castillo se victimiza en carta escrita desde la prisión

El escrito al que hace referencia Castillo Terrones es que publicó minutos después de las 9 de la mañana del martes 4 de marzo, a puertas de iniciar la audiencia de su juicio oral, donde reitera su rechazo a las acusaciones y refuerza su discurso de victimización, calificando el proceso como un "ajusticiamiento político".

En el documento, el exmandatario sostiene que el juicio es una "teatralización" diseñada para legitimar una condena ya decidida y cuestiona la imparcialidad del proceso. "Rechazo la hoja de ruta de este juicio oral (...) al cual pretenden someterme para legitimar con mi participación su anunciada condena. Para esta teatralización de juicio, necesitan la rúbrica de mi participación y la de mi defensa técnica, para finalmente endilgarnos falazmente la culpa de una derrota jurídica", se lee.

Le designan nuevo abogado a Pedro Castillo en audiencia y él lo rechaza

Durante la audiencia, Pedro Castillo fue consultado sobre la ausencia de su abogado. En respuesta, el exmandatario afirmó que no contaría con defensa legal durante el juicio oral, pues consideraba que el proceso estaba "confinado" y era una "pantomima". Además, aseguró que no quería exponer a su abogado, Luis Medrano, a lo que calificó como un juicio injusto.

"No tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez de que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado. Señor Presidente de debate, señor presidente, señor magistrado, señores todos. En condición de Presidente de la República, secuestrado en el penal de Barbadillo (...) debo agradecer públicamente a mi abogado, Luis Medrano, porque no lo puedo exponer en un juicio que simplemente es una pantomima", manifestó.

Ante ellos, la magistrada Norma Carbajal le recordó que no es viable que enfrente el juicio sin un abogado y le señaló que hasta el momento había acreditado a cuatro defensores. Sin embargo, Castillo insistió en que había prescindido de todos sus servicios y se mantuvo contrario a participar en el proceso en las condiciones actuales.