Pedro Castillo cambia de abogado en el inicio de su juicio oral para dilatar el proceso: "Rechazo esta farsa"

El expresidente Pedro Castillo anunció un nuevo cambio en su defensa a solo minutos de iniciar el juicio oral en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Por medio de un manifiesto publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario informó que desde a partir de ahora será su exministro de Trabajo, Íber Maraví Olarte, quien fungirá como su abogado.

Desde que fue capturado y recluido en el penal de Barbadillo, el exmandatario ha sumado casi 30 abogados en la investigación que se le sigue por el presunto delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

Con este último anuncio, fechado el 3 de marzo último, son 29 los letrados que han intentado librar a Castillo Terrones de la acusación en su contra. Ninguno de ellos ha tenido éxito en la vía judicial ni constitucional.

Manifiesto del expresidente publicado en su cuenta oficial de X. Foto: Pedro Castillo/X

Pedro Castillo se victimiza en carta escrita desde la prisión

A pesar de que los cambios en su defensa técnica son usuales, ese anuncio no fue el único que realizó en su manifiesto. En el escrito también se dedicó a rechazar las acusaciones en su contra y se victimizó alegando que todo es parte de un "ajusticiamiento político".

"Rechazo la hoja de ruta de este juicio oral (...) al cual pretenden someterme para legitimar con mi participación su anunciada condena. Para esta teatralización de juicio, necesitan la rúbrica de mi participación y la de mi defensa técnica, para finalmente endilgarnos falazmente la culpa de una derrota jurídica", se lee.

Asimismo, aseguró que no participaría del juicio oral, sin embargo, sí asistió la mañana de este 4 de junio.

"No me someteré a esta "justicia" indignante, a este "juicio" indignante y no tengo miedo a mis verdugos ni a su condena contraria al derecho y a la justicia, porque sé que el pueblo, las organizaciones internacionales de derechos humanos, la justicia supranacional y la historia me absolverán y liberarán", expresó.

Además, se remontó a su época de Gobierno y dijo que durante ese tiempo se le "aperturaron antojadizas investigaciones por inexistentes delitos de corrupción y organización criminal, con "colaboradores eficaces"".

Respecto a lo acontecido el 7 de diciembre del 2022, Castillo Terrones dijo que fue a él a quien le dieron un golpe de Estado.

"Apresándome ilegalmente y dándome un golpe de Estado, persiguieron, terruquearon, apresaron, golpearon, hirieron y asesinaron a muchos hijos del pueblo, asimismo, impidieron entonces mi libertad y restitución", añadió.