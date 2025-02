Dos años después de las protestas en Perú, no hay responsables por la represión que dejó más de 50 muertos y 344 heridos. | Composición LR.

Dos años han pasado desde la brutal represión que dejó más de 50 muertos y 344 heridos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, y hasta el día de hoy, no hay un solo responsable sancionado. Así lo recordó Rosa María Palacios en la reciente edición de Sin Guion, donde analizó la ampliación de la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra la presidenta peruana.

"Estamos ya a dos años de estos espantosos sucesos y no hay un solo condenado por las muertes", sentenció Palacios. "Fue una represión donde se aplicó una pena de muerte indiscriminada. Aquí no fue un accidente, un tiro perdido, un oficial que perdió los papeles... No, aquí hubo órdenes, porque la violencia fue sistemática".

Amplían denuncia contra Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional

La ampliación de la denuncia, presentada por un grupo de juristas ante la CPI, responde a la inacción del sistema de justicia peruano, que hasta ahora no ha llevado a juicio a nadie por las muertes registradas entre enero de 2022 y febrero de 2023. Palacios resaltó que el Estado sí tenía mecanismos legales para actuar sin recurrir a la violencia letal, y donde la mayoría de las personas fallecidas ni siquiera participaba en las protestas.

"Si alguien protesta y causa daño: Código Penal. Lo detienes, lo procesas, lo condenas. Eso se hace en todas las democracias del mundo, pero no se mata. Una y otra vez hay que decirlo: no se mata". Finalmente, cuestionó la falta de sanciones contra los responsables directos de las ejecuciones extrajudiciales. "¿Qué sanción hubo acá para los que han matado? Ninguna", concluyó la periodista.