En el mismo evento, Dina Boluarte dijo que 'no pensaban que iba a llover tanto' en el norte del país. | Composición LR.

La presidenta Dina Boluarte fue abucheada por alcaldes de cuatro regiones mientras anunciaba la entrega de maquinaria a los municipios provinciales para enfrentar las lluvias y deslizamientos que afectan al sur del país. El incidente ocurrió durante una actividad oficial en Tacna, donde la mandataria explicaba las medidas que el Gobierno adoptará ante desastres naturales causados por desbordes de ríos.

"Estamos disponiendo que a través del MEF podamos generar un presupuesto para la compra de un kit de maquinaria que se entregará a los municipios provinciales. (…) Y las provincias con mayor población recibirán un doble kit", expresó la jefa de Estado.

Dina Boluarte es abucheada en Tacna

Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por varios alcaldes distritales, quienes manifestaron su disconformidad con la medida mediante pifias y reclamos. "A ver alcaldes, yo vengo de provincias y sé la discapacidad de los distritos. Si yo le doy un pack a cada distrito, no vamos a tener las maquinarias ahí paradas (…) porque no todo el año llueve", señaló la presidenta.

Durante su intervención, Boluarte intentó justificar su decisión y señaló que, debido a restricciones presupuestarias, los kits no serían entregados a todos los distritos, sino únicamente a las municipalidades provinciales. "Yo aquí no vengo a hacer populismo con ustedes ni estoy en campaña y quiero que los alcaldes distritales entiendan, (…) estamos para decir las cosas que sí podemos hacer y que sí podemos cumplir", recalcó Boluarte, mientras el descontento de las autoridades locales se hizo evidente con gritos y reclamos que interrumpieron su discurso.

Dina Boluarte: “No pensábamos que iba a llover tanto”

No obstante, en otro momento del mismo evento, Dina Boluarte se refirió al impacto de las lluvias en el norte del país tras el derrumbe del puente de Chancay, ocurrido el 13 de febrero, que dejó tres fallecidos y casi 40 heridos. La presidenta afirmó que, a pesar de que el Senamhi había indicado que no se esperaban fenómenos naturales en el país, no se pudo prever la intensidad de las lluvias.

"Como siempre nos decían los de Senamhi que va a entrar el fenómeno de El Niño o va a entrar la corriente de La Niña, entonces nos afianzamos en la prevención hacia el norte, pero el clima y este cambio climatológico, y además porque también en enero y febrero llueve en el sur, pero no pensamos que iba a llover con tanta cantidad", dijo Dina Boluarte.