"Es algo que corresponde a la administración": congresistas se excusan tras revelarse millonario buffet dentro del Parlamento

El programa dominical 'Cuarto poder' reveló la existencia de un nuevo contrato de alimentación en el Congreso valorizado en 1.6 millones de soles. A través de este acuerdo, los legisladores recibirán desayunos, almuerzos, cenas e incluso refrigerios especiales durante las sesiones del Pleno. La noticia ha generado diversas reacciones entre los miembros del Parlamento y varios congresistas han compartido sus impresiones al respecto.

Por un lado Carlos Anderson aseguró que es necesaria una auditoría en el Congreso para esclarecer la situación. Por otro, Waldemar Cerrón y Jorge Montoya sugirieron que el problema es de carácter administrativo y que la fiscalización debe dirigirse a la Mesa Directiva y a Recursos Humanos, y no a todos los congresistas del Pleno.

"Es algo que corresponde a la administración"

El congresista Waldemar Cerrón, de la bancada Perú Libre y vicepresidente de la Mesa Directiva, sostuvo que la responsabilidad recae en Recursos Humanos. "Existe la idea de que los congresistas se alimentan con el dinero del pueblo, y eso es completamente falso. Nosotros no participamos en estos procesos, ya que se realizan a través de licitaciones. (…) Los días de Pleno existe la opción de pagar si no vamos al comedor. (…) Algunos pagan entre 22 y 30 soles si hay dieta", declaró a la prensa.

Asimismo, añadió: "Tendrían que ir a Recursos Humanos. Están apuntando mal. Cualquier congresista puede decir que cuando va al comedor paga lo que consume, y los días de Pleno no hay servicio. Es algo que corresponde a la administración".

"Tienen que preguntarle a la Mesa Directiva"

Por su parte, Jorge Montoya, miembro de la bancada Honor y Democracia, responsabilizó a la Mesa Directiva del Congreso y aseguró que él no se beneficia de esta disposición. "Me acabo de enterar por ustedes del incremento que quieren hacer para el servicio de buffet. Esa es una responsabilidad administrativa. Yo no estoy de acuerdo con ese monto. (…) Solo hay servicio los días de Pleno; el resto de los días, yo compro mi comida", afirmó ante la prensa.

Asimismo, agregó: "Tienen que preguntarle a la Mesa Directiva, nosotros no tenemos idea de lo que están haciendo. Me he enterado de esto por ustedes. (…) Se trata de un ataque constante contra el Congreso. Es un tema administrativo y debe manejarse como tal".

"Es necesaria una verdadera auditoría externa"

Carlos Anderson, parlamentario no agrupado y precandidato presidencial, consideró fundamental una auditoría externa más rigurosa, pues advirtió una tendencia al sobre gasto en el Parlamento. "Es necesaria una verdadera auditoría externa del Congreso. Cuando hay exceso de dinero, (…) hay una fuerte tentación de derroche. En el caso de los alimentos, quiero precisar que solo nos dan almuerzo y cena el día del Pleno", comentó durante una entrevista.

Además, expresó su sorpresa ante la planificación de estos gastos: "Me llama la atención que ahí sí haya planificación. (…) Si te digo la verdad, cuando vas al comedor del Congreso, pagas con tu propio dinero. Es llamativo, pero creo que están exagerando demasiado. ¿Quién ha hecho una auditoría para afirmar que se reparten desayunos y otros alimentos? Somos 130 personas", concluyó.