Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho' se refirió a la nueva encuesta que hunde más a la presidenta Dina Boluarte y la coloca como la presidenta con peor desempeño en Latinoamérica y criticó su desenvolvimiento en la gestión actual haciendo hincapié en sus relatos de una última encuesta, en comparación de otros países de la región.

"El desempeño de Dina Boluarte es el peor, Bukele 83%, Rodrigo Chávez con 65%, Xiomara Castro de Honduras 50%, Novoa está enfrentado una segunda vuelta y tiene 47%, Ortega tiene 41% en Nicaragua, Milei 32%, Arce 10% y Dina en la cola, pidiendo el descenso 6%, esto no es una invención de los medios, todo es mentira, la gente no la reconoce ni en Ayacucho ni en América Latina, su Gobierno es extremadamente ineficiente, pero de este Gobierno no se puede esperar absolutamente nada", comentó.

Gobierno oficializa eliminación de Proyecto Legado

Asimismo, Chincha mencionó la reciente oficialización por parte del Gobierno en eliminar el Proyecto legado, que fue creado tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 para mantener los altos estándares de calidad que requieren estas sedes del deporte. Con esa nueva decisión será transferida al IPD, Jaime Señaló que es una decisión equivocada y especialistas como Neuhaus lo han confirmado.

"Funcionaba perfectamente, gracias al proyecto Legado hubo una gran participación de deportistas el año pasado, el presupuesto anual 40 millones de dólares para mantener las sedes deportivas, este proyecto fue consecuencia de los Panamericanos que organizó Carlos Neuhaus, que dijo que el IPD es parte de una manzana podrida, y el IPD es parte de las investigaciones de 'Los waykis en la sombra', ¿quién está metido en el IPD? Nicanor Boluarte", señaló.

Clara Elvira Ospina denuncia campaña de odio en su contra

Chincha habló sobre la comunicadora Clara Elvira Ospina, fundadora del portal periodístico Epicentro.TV, quien ha denunciado públicamente la campaña de odio que ha enfrentado durante la última semana. Según su testimonio, sus redes sociales han sido inundadas de insultos y ataques por parte de usuarios anónimos, quienes no solo la critican por sus ideologías políticas, sino también por el hecho de ser mujer.

"Un enjambre de trolls le dice barbaridades como ella misma tuvo que decirles (...) que agobiante, tanto ella como Rosa María reciben constantemente insultos, nuestro rechazo profundo a ese tipo de prácticas, en X se han incrementado los insultos de odio en un 50%"