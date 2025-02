RMP: "Quieren suspender a Janet Tello porque le ha contestado a Dina Boluarte y al Congreso que aprueben la detención preliminar"

En una nueva edición de Sin guion, la abogada Rosa María Palacios se refirió al ataque contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, luego de que se revelara que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluaría suspenderla junto con otros cuatro jueces supremos. En ese sentido, Palacios indicó que la suspensión de la jueza suprema se debe a que le respondió a Dina Boluarte y al Congreso, a los cuales solicitó que aprueben la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia como medida en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

En contexto, a la titular del Poder Judicial se le abrió un proceso disciplinario inmediato por un supuesto error que ella y otros cuatro jueces supremos habrían cometido al momento de resolver un proceso de carácter netamente laboral, luego de que se confirmara en un pleno de la JNJ con cuatro votos a favor y tres en contra.

"Quieren suspender a Janet Tello porque le ha contestado a la presidenta de la República (Dina Boluarte), y le ha contestado esta misma semana al Congreso de la República. ¿Qué les ha dicho? Que restituyan la detención preliminar, que perseguir adolescentes cuando no detienes a extorsionadores adultos no tiene ningún sentido, que el terrorismo urbano no es un tipo penal necesario porque el Código Penal tiene todos los tipos penales para perseguir la acción de personas que ponen explosivos, por ejemplo, en el Ministerio Público con penas severísimo la de organización criminal. Y, claro, no les ha gustado", sostuvo Rosa María Palacios.

RMP sobre ataque a Janet Tello

En esa misma línea, la conductora de Sin Guion, Rosa María Palacios, señaló que una de las razones por las que se busca suspender a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, es porque no simpatizó con el Gobierno de Dina Boluarte y con el Congreso, tras mostrarse en contra de ellos y sus intereses políticos. En un momento, Tello le respondió a Boluarte y le dijo que "todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas" y que "está mal asesorada".

"No les ha gustado porque la doctora Tello ha dado muestras de no someterse ni al Legislativo ni al Ejecutivo, entonces 'hay que matarla, le mandamos la moto, desaparézcanla, suspendan a toda la sala y de ahí la destituyen' aprovechándose de un error en el citado de una norma drogada. ¡Tremendo!", ironizó Rosa María Palacios.

Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, se pronuncia

En un comunicado difundido en la cuenta de X (anteriormente Twitter) del Poder Judicial, Janet Tello, expresó que aguardará la notificación pertinente sobre la investigación actual y que, cuando sea el momento adecuado, hará uso de su derecho a defenderse. También manifestó que le parece "preocupante" que el procedimiento se haya llevado a cabo con una rapidez que normalmente se reserva para casos más serios.

De confirmarse esta información (la investigación disciplinaria de la JNJ), esperaremos con serenidad la notificación del mencionado organismo a fin de ejercer nuestro derecho de defensa. (...) Sin embargo, resulta preocupante que el referido procedimiento se haya tramitado con un carácter célere reservado para casos de suma gravedad. Debo señalar que mi línea de conducta, durante toda mi carrera judicial, siempre ha sido y es de apego a la ley y la Constitución. (...) En el actual contexto político, esta decisión no contribuye al fortalecimiento de las instituciones democráticas ni al respeto por la independencia del criterio de juezas y jueces en sus decisiones (...)", se lee en el comunicado.