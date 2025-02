Comisión de Ética no investigará a José Jerí por presunto abuso sexual hasta tener resolución de la Fiscalía

Después de que se hiciera pública una denuncia por abuso sexual contra el congresista de la bancada Somos Perú José Jerí, la Comisión de Ética recibió una solicitud del parlamentario para que se inicien investigaciones en su contra. En respuesta, el presidente de la referida comisión, Alex Paredes, anunció que no solicitarán facultades indagatorias para reunir pruebas contra Jerí, sino que esperarán un informe del Ministerio Público para presentar un planteamiento.

"Aquí no se trata de proteger a nadie. De lo que se trata es de actúar de la mejor manera y sobretodo en estricto estado de derecho. Nosotros tenemos dos documentos remitidos por él donde pide que se hagan las investigaciones que correspondan. Obviamente nosotros no tenemos los medios probatorios que si maneja el Ministerio Público. No tendríamos elementos para proceder en una indagación. Además, los hechos no han ocurrido directamente en el Congreso, han ocurrido fuera y en días no laborables(…)", indicó Paredes.

Paredes aseguró que el informe correspondiente fue solicitado a la Fiscalía. Y que en base a dicho documento actuarían previa evaluación. Aseguró que, de no obtener respuesta a la solicitud presentada al Ministerio Público, se acercara al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

"Hemos solicitado (a la fiscalia) que se nos haga un informe de las cosas como hay y como van. En base a ello evaluaremos en la Comisión y con el equipo que plantearle al resto de miembros de la comisión que hacer y como hacerse. (…) Nosotros al no tener respuesta vamos a apersonarnos la próxima semana al despacho de la fiscal de la Nación. Para decirles que desde la comisión estamos preocupados por la respuesta frente al documento brindado".

Noticia en desarrollo...