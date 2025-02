Haidy Figueroa, exjefa de Recursos Humanos del Congreso, ha sido reincorporada a la institución, esta vez en el área de Administración de Edificios. Esta decisión se da días después de que Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, anunciara su remoción junto a otros tres altos funcionarios, como parte de las medidas adoptadas tras revelarse una presunta red de prostitución en el Parlamento.

Según pudo corroborar La República, la también militante de Alianza para el Progreso (APP) ya figura en el sistema del Congreso como parte del Departamento de Servicios Generales, en la dependencia de Administración de Edificios. Además, la reincorporación de Figueroa cuenta con el aval de la Presidencia del Congreso y de la Oficialía Mayor.

Un documento difundido por la periodista Carla Muschi, a través de la red social X, muestra el documento informativo sobre la contratación de Haidy Figueroa, el cual cuenta con los sellos y firmas de Giovanni Forno, recientemente ratificado en el cargo como Oficial Mayor, y de Eduardo Salhuana, actual presidente del Congreso.

Sin embargo, la exjefa de Recursos Humanos del Congreso ha sido citada ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que investiga el caso de la presunta red de prostitución porque ha sido señalada de avalar la contratación de Andrea Vidal, Isabel Cajo y Alexandra Gil, extrabajadoras del Parlamento que también han sido involucradas en el caso.

Hasta el momento, la Presidencia del Congreso no ha emitido un pronunciamiento sobre los motivos que justifican su reincorporación. La República se comunicó con el congresista Alejandro Soto, quien señaló no estar al tanto de esta reasignación y recalcó que la bancada de APP no tiene implicancias en temas administrativos, por lo que esta decisión le compete únicamente al actual presidente del Parlamento.

Haidy Figueroa nuevamente en el Congreso

Figueroa - según el Registro de Organizaciones Políticas- es militante de Alianza para el Progreso (APP) desde 2014 y cuenta con antecedentes en su gestión. Antes de su destitución en el cargo anterior y de que se denunciara la presunta red de proxenetismo, firmó la autorización para otorgar pensión vitalicia al exdictador Alberto Fujimori, lo que le valió una investigación preliminar por parte del Ministerio Público en agosto del año pasado.

Asimismo, antes de asumir el cargo en el Congreso, Haidy Figueroa ocupó la jefatura de Recursos Humanos en el Gobierno Regional de La Libertad, durante la gestión de Alianza para el Progreso. En ese periodo, Vicky Navarro, una trabajadora de dicha institución, denunció haber sido violada por Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional.

Según el testimonio de Navarro ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Figueroa tuvo conocimiento de la denuncia, pero no tomó medidas al respecto. La denunciante relató que, al solicitar apoyo para una sanción administrativa contra su agresor, Figueroa respondió con desdén: "¿Otra vez, Jorge?", sugiriendo que existían denuncias previas en su contra. Pese a ello, Torres Saravia no solo se mantuvo en su puesto, sino que posteriormente fue promovido a un cargo de mayor poder en el Congreso.